Franco Mastantuono, a nova joia argentina do Real Madrid

O Real Madrid oficializou nesta sexta-feira (13) a contratação do meia argentino Franco Mastantuono, que vestirá a camisa merengue a partir do dia 14 de agosto, data em que completará 18 anos, e por isso disputará a Copa do Mundo de Clubes pelo River Plate.

"O Real Madrid comunica que Franco Mastantuono será jogador do nosso clube durante as próximas seis temporadas, a partir de 14 de agosto de 2025 até 30 de junho de 2031", informou o clube espanhol em comunicado.

Mastantuono é o terceiro reforço anunciado pelo Real nesta janela de transferências, depois do zagueiro espanhol Dean Huijsen e do lateral-direito inglês Trent Alexander-Arnold, que foram apresentados nesta semana.

"No dia 11 de junho de 2025, Franco Mastantuono executou a cláusula de rescisão, em conjunto com o Real Madrid, finalizando de forma antecipada seu contrato com o River Plate. O jogador se juntará ao clube espanhol depois da disputa da Copa de Clubes da Fifa 2025", comunicou em nota a equipe de Buenos Aires.

"O valor total da operação foi de 63,2 milhões de euros [R$ 406,4 milhões na cotação atual[, constituindo a maior transferência do futebol argentino. O River Plate receberá 45 milhões de euros [R$ 289,3 milhões] líquidos", acrescentou o clube argentino.

Aos 17 anos, Mastantuono também é o jogador mais jovem a disputar um jogo oficial pela seleção da Argentina na história, explicou o Real Madrid em seu comunicado.

- Artilheiro mais jovem -

Mastantuono, que jogará com passaporte italiano, se formou nas categorias de base do River entre 2019 e 2024, e fez parte do time principal na temporada 2024/2025.

Em fevereiro do ano passado, ele se tornou o jogador mais jovem a marcar um gol com a camisa do River, com o qual conquistou uma Supercopa da Argentina.

"Obrigado, Franco, por sua dedicação e talento. É um orgulho te ver crescer no clube. Desejamos o melhor nesta nova etapa após a Copa de Clubes", escreveu o River Plate.

O Real Madrid não contratava um argentino desde 2010, com a chegada de Ángel Di María, e não tinha um jogador do país no elenco desde 2014, depois da saída do próprio 'Fideo'.

O time espanhol, que viajará no sábado aos Estados Unidos, está no Grupo H da Copa do Mundo de Clubes, junto com Pachuca do México, RB Salzburg da Áustria e Al-Hilal da Arábia Saudita.

