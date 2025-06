Filho de xá pede que iranianos rompam com a República Islâmica

O filho do último xá do Irã pediu nesta sexta-feira (13) às forças de segurança do país que rompam com os clérigos governantes, a fim de derrubar a República Islâmica, após ataques militares israelenses sem precedentes.

Reza Pahlavi responsabilizou o líder supremo, aiatolá Ali Khamenei, por ter "arrastado o Irã para uma guerra" com Israel, e chamou o governo de Teerã de "fraco e dividido".

"Poderia cair. Como disse aos meus compatriotas: o Irã é de vocês e vocês têm que reivindicá-lo. Estou com vocês. Mantenham-se fortes e venceremos", expressou Pahlavi. "Disse aos militares, à polícia e às forças de segurança: rompam com o regime. Honrem o juramento de qualquer militar honrado. Juntem-se ao povo. À comunidade internacional: não jogue outro salva-vidas para esse regime moribundo e terrorista."

Pahlavi foi príncipe herdeiro da monarquia pró-Ocidente do Irã, deposta em 1979 por uma revolução que levou à instauração de uma república islâmica. Ele vive exilado perto de Washington e diz que não busca, necessariamente, restaurar a monarquia, e sim que deseja usar seu nome para apoiar o movimento em favor de uma democracia laica.

Pahlavi mantém relações cordiais com Israel, país que visitou há dois anos.

