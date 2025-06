EUA continuam sendo sede da Copa do Mundo de 2026; Fifa não retirou o país

Post nas redes sociais mentem ao afirmar que a Copa do Mundo de 2026 não será mais nos Estados Unidos em razão das novas medidas imigratórias do presidente Donald Trump.

A Fifa não anunciou nenhuma medida parecida com essa. Em seu site oficial e nas redes sociais, não há nenhuma publicação sobre qualquer mudança. A imprensa nacional e internacional também não noticiou nada sobre os EUA não sediarem a Copa.

O que diz o post

Em um vídeo aparecem imagens de Trump e Gianni Infantino, presidente Fifa. Segundo a narração, a entidade cancelou a realização da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos alegando problemas causados pelas políticas migratórias de Trump. Ainda de acordo com o vídeo, jogadores, técnicos e torcedores temem ser presos no país mesmo com visto válidos e seleções já teriam anunciado boicote à competição. Diante disso, a competição seria foi oficialmente transferida para o México e o Canadá.

Por que é falso

Estados Unidos não deixaram de ser uma das sedes da Copa. A Fifa mantém o país como um dos anfitriões do torneio, ao lado de Canadá e México. Nesta semana, a entidade publicou em seu perfil oficial no Instagram um vídeo destacando que falta um ano para o início da competição e citou os Estados Unidos como sede (aqui e abaixo, em inglês). No perfil da entidade no TikTok, Infantino disse: "Falta um ano para o início da maior Copa do Mundo da FIFA da história, sediada por Canadá, México e Estados Unidos", (aqui e abaixo, em inglês).

Se fosse verdade, teria repercussão na imprensa. Portais de notícias nacionais e internacionais, não publicaram nenhuma informação sobre uma possível retirada dos EUA como sede da Copa, em português (aqui) e em inglês (aqui).

Não há registros de que os EUA deixarão de sediar a Copa. O UOL Confere não encontrou nenhum conteúdo publicado no site ofcial da Fifa com a suposta decisão em inglês (aqui) ou nas redes sociais (aqui, aqui, aqui e aqui).

Site da Fifa publicou um encontro entre Trump e Infantino. No dia 7 de março, os dois se encontraram na Casa Branca, em Washinton. Segundo a Fifa, Infantino foi agradecer Trump "pela criação de uma força-tarefa especial para supervisionar os preparativos para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA de 2025 e a Copa do Mundo da FIFA de 2026", dizendo que isso reafirma o compromisso do governo norte-americano em sediar os dois eventos (aqui).

Trump proibiu a entrada de cidadãos de 12 países nos EUA

Na semana passada, Trump anunciou a proibição da entrada nos EUA de cidadãos de 12 países. Quase todos da África ou do Oriente Médio: Afeganistão, Mianmar, Chade, República do Congo, Guiné Equatorial, Eritreia, Haiti, Irã, Líbia, Somália, Sudão e Iêmen.

Outros sete países sofrerão restrições mais rigorosas. São eles: Burundi, Cuba, Laos, Serra Leoa, Togo, Turcomenistão e Venezuela. A medida entra em vigor na segunda-feira. "Devo agir para proteger a segurança e o interesse nacional dos Estados Unidos e de seu povo", disse Trump.

A iniciativa foi criticada por entidades de defesa dos direitos humanos. "É discriminatória, racista e absolutamente cruel", postou a Anistia Internacional dos EUA nas redes sociais. "Ao mirar pessoas com base em sua nacionalidade, essa proibição apenas dissemina desinformação e ódio."

Este conteúdo também foi verificado por Reuters.

Viralização. Uma publicação no TikTok chegou a 16 mil curtidas e 1.320 compartilhamentos

Sugestões de checagens podem ser enviadas para o WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Siga também o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá diariamente as checagens feitas pela nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui e ser redirecionado.

Fabíola Cidral conta como reconhecer logo de cara uma fake news