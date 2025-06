'Enorme explosão': Israel faz novo ataque a instalações nucleares no Irã

Uma enorme explosão foi ouvida na província de Isfahan, na região central do Irã, segundo a agência de notícias iraniana Mehr.

O que aconteceu

Uma grande explosão atingiu uma região iraniana que abriga dezenas de instalações nucleares. O episódio foi noticiado às 20h24 no horário local, pouco mais de 14h aqui no Brasil.

Líder militar israelense confirmou ataque. Em sua conta no X, Nadav Shoshani disse que as Forças de Defesa de Israel atacaram uma usina nuclear em Isfahan.

O episódio inflama ainda mais o conflito militar que envolve as duas nações no Oriente Médio. Mais cedo, o porta-voz do exército israelense, Effie Defrin disse que o país atingiu mais de 200 alvos no Irã desde a madrugada de hoje.

Isfahan tem o maior complexo de pesquisa nuclear do Irã. Defrin disse em comunicado oficial que Israel tem capacidade "se defender de qualquer retaliação do Irã".