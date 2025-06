Executivo da Nippon Steel diz que empresa precisa de liberdade para gerenciar U.S. Steel, segundo jornal

(Reuters) - As ações da U.S. Steel caíam após um executivo da Nippon Steel afirmar ao jornal japonês Nikkei que a aquisição planejada da empresa exige "certo grau de liberdade de gestão" para avançar.

Os comentários foram feitos apesar de fontes terem informado à Reuters que um acordo com o governo dos Estados Unidos para aprovar a fusão das empresas já estava praticamente concluído.

"Sem um certo grau de liberdade de gestão, pode não ser possível chegar a um acordo com o governo dos EUA", disse o executivo, segundo o jornal, fazendo com que as ações da siderúrgica norte-americana caíssem 4%.

As declarações pareceram uma resposta a falas do presidente norte-americano, Donald Trump, que disse na quinta-feira que ele tinha controle sobre a U.S. Steel por meio de uma "golden share" que dava ao povo norte-americano participação de 51% na empresa.

Mas duas de três fontes disseram à Reuters que o acordo poderia ser finalizado já nesta sexta-feira.

A Nippon Steel, U.S. Steel e a Casa Branca não responderam imediatamente aos pedidos de comentário.

A oferta de US$14,9 bilhões, anunciada pela Nippon Steel em dezembro de 2023, tem enfrentado oposição desde o início. Tanto o ex-presidente Joe Biden quanto Trump afirmaram no ano passado que a U.S. Steel deveria permanecer sob propriedade norte-americana, em uma tentativa de atrair eleitores antes da eleição presidencial na Pensilvânia, onde a empresa tem sua sede.

Biden bloqueou o acordo em janeiro por motivos de segurança nacional, o que levou as empresas a moverem processos judiciais, alegando que a análise de segurança nacional que receberam foi tendenciosa. Na ocasião, a Casa Branca contestou essa acusação.

As siderúrgicas viram uma nova oportunidade com o governo Trump, que começou em 20 de janeiro e abriu uma nova análise de segurança nacional de 45 dias sobre a fusão proposta em abril.

Mas os comentários públicos de Trump, que variaram desde saudar um simples "investimento" da empresa japonesa na U.S. Steel até sugerir uma participação minoritária para a Nippon Steel, geraram confusão.

A Nippon Steel e o governo Trump solicitaram, em 5 de junho, a um tribunal de apelações dos EUA uma extensão de oito dias na pausa do processo judicial, para terem mais tempo para negociar um acordo envolvendo a empresa japonesa. A pausa expira nesta sexta-feira, mas pode ser prorrogada.

O contrato atual de aquisição entre a Nippon Steel e a U.S. Steel expira em 18 de junho, mas as empresas podem adiar essa data.

