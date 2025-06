'Já comprei duas': por que essa escova modeladora faz tanto sucesso

Seu cabelo fica com frizz depois da escova? O Guia de Compras UOL encontrou a escova modeladora BEC04, da Britânia, que promete alisar e modelar as madeixas ao mesmo tempo em que evita o atrito nos fios. Esse modelo faz sucesso entre os consumidores da Amazon e já acumula mais de três mil compras no mês passado.

De acordo com o fabricante, a escova tem um revestimento antiaderente e emite íons tourmalina, capazes de reduzir a estática e o frizz do cabelo. Confira as informações sobre o produto e as opiniões de quem o comprou a seguir:

O que diz a Britânia sobre a escova

2 em 1: função de alisar e modelar o cabelo;

Com design ergonômico, leve e de fácil manuseio;

Temperatura máxima de 210 °C e potência de 60W;

Revestimento antiaderente para evitar atrito e ressecamento dos fios;

Possui tourmaline íon, que reduz a estática e o frizz, além de preservar a umidade natural do cabelo;

Cordão giratório em 360°, ponta fria e base com isolamento térmico;

É bivolt (127v e 220v);

Ideal para todos os tipos de cabelo.

O que diz quem comprou

Com mais de mil avaliações na Amazon, essa escova modeladora tem uma nota média de 4,4 estrelas, enquanto na Magalu ela tem 4,9 estrelas (máximo de cinco). Os consumidores destacam o ótimo custo-benefício, fácil manuseio e o fato da escova ser eficiente na definição e no alisamentos dos fios.

A escova alisadora da Britânia alisa e define meu cabelo como eu gosto. Simplesmente amei, nota 10. Kênia

É a primeira vez que avalio um produto na Amazon com escrita, e isso porque preciso dizer para o planeta Terra que essa escova é simplesmente perfeita. Ela é tão perfeita de um jeito que eu morro de medo da minha pifar e a Britânia ter tirado de linha. Essa escova é literalmente uma chapinha modeladora: alisa sem deixar tenso. Meu cabelo é alisado, mas estou em fase de transição. (...) Marcela Albuquerque

Já é a segunda vez que eu compro essa escova e nunca me arrependo. Para quem viaja é perfeita, pois é bivolt e não precisa ajustar a chave, pois é automática. Ela esquenta super rápido e modela o cabelo muito bem. Eu usei tanto a primeira que escangalhou e por isso comprei ela novamente. Vale muito a pena. Nátalie Guimarães

Entrega super rápido. O cabo é giratório, esquenta rapidinho também, fácil manuseio, sem ruído, ótima para viagem. Assim que chegou, testei e aprovei, importante lembrar que não seca apenas alisa e modela, mas super recomendo. Ótimo custo-benefício. Márcia

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores fazem críticas às cerdas pouco flexíveis, à temperatura e às dificuldades na hora de modelar o cabelo. Confira os comentários avaliativos:

Bom custo-benefício, aquece bastante e modela bem. Mas seria melhor se tivesse cerdas flexíveis, como uma escova. As do modelo parecem pinos e não seguram o cabelo. Etiene

A escova é boa, funciona bem, mas, no máximo, esquenta muito e acaba estragando o cabelo. Uso no mínimo, mas leva muito mais tempo para arrumar o cabelo e o diâmetro da escova é muito grande para cabelo mais curto, não funciona bem. Elza Miranda

Ela é boa, mas bem fraquinha. Em cabelo liso, ela modela mas tem que passar um fixador antes, e em cabelo cacheado, não alisa, demora a conseguir modelar e deixa com bastante frizz. (...) Gabriella S. Cordeiro

Escova leve, de cerdas duras, esquenta bem e rápido. Está mais para uma chapinha do que uma escova modeladora, visto que não dá nem para enrolar o cabelo nela, pois é uma dificuldade para soltar, engancha muito. Acredito que, para quem tem cabelo curto, ela se enquadre muito bem, mas no meu cabelo médio, liso e fino não deu um resultado muito satisfatório. Depois vou olhar vídeos de como manusear, talvez eu consiga utilizar ela como modeladora de cachos. Matheus

