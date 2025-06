Equipes de resgate fazem buscas em prédios após acidente aéreo na Índia que deixou mais de 240 mortos

Por Sudipto Ganguly e Abhijith Ganapavaram e Sumit Khanna

AHMEDABAD, Índia (Reuters) - Equipes de resgate procuravam por pessoas desaparecidas e destroços de aeronave em prédios carbonizados em Ahmedabad nesta sexta-feira, depois que mais de 240 pessoas morreram em um acidente com um Boeing 787 da Air India, e a mídia local informou que a Índia pode suspender a frota 787 da Air India para verificações de segurança.

O Boeing 787-8 Dreamliner, com 242 pessoas a bordo, com destino ao Aeroporto de Gatwick, ao sul de Londres, caiu sobre uma área residencial de Ahmedabad momentos após a decolagem e explodiu em uma enorme bola de fogo ao atingir os prédios, mostraram imagens.

Apenas um passageiro sobreviveu e a mídia local informou que até 24 pessoas em terra também morreram quando o avião caiu sobre um alojamento de uma faculdade de medicina durante a hora do almoço. A Reuters não conseguiu verificar imediatamente o número.

As equipes de resgate terminaram de vasculhar o local do acidente e agora estavam procurando pessoas desaparecidas e corpos nos prédios, bem como peças da aeronave que poderiam ajudar a explicar por que o avião caiu logo após a decolagem.

Havia um forte cheiro de combustível de avião no ar enquanto guindastes trabalhavam para remover pedaços de árvores queimadas no chão e um cão farejador vasculhava os destroços. Fumaça ainda estava saindo de um dos edifícios.

Duas fontes policiais disseram à Reuters que uma das duas caixas-pretas do 787 havia sido encontrada. Eles não disseram se foi o gravador de dados de voo ou o gravador de voz da cabine que foi recuperado.

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, foi informado pelas autoridades sobre o progresso das operações de resgate quando visitou o local do acidente em seu Estado natal, Gujarat, na sexta-feira. Modi também se encontrou com alguns dos feridos que estavam sendo tratados no hospital.

"A cena de devastação é triste", afirmou ele em um post no X.

Os residentes que moram nas proximidades disseram que a construção do alojamento para médicos residentes foi concluída há apenas um ano e os prédios não estavam totalmente ocupados.

"Estávamos em casa e ouvimos um som enorme, parecia uma grande explosão. Em seguida, vimos uma fumaça muito escura que envolveu toda a área", disse Nitin Joshi, de 63 anos, que mora na região há mais de 50 anos.

Partes da fuselagem do avião estavam espalhadas pelo prédio em chamas contra o qual ele se chocou. A cauda do avião ficou presa no topo do prédio.

O Wall Street Journal informou na sexta-feira, citando fontes não identificadas, que uma investigação sobre o acidente estava se concentrando em "se a aeronave teve uma perda ou redução no impulso do motor".

(Reportagem de Sudipto Ganguly, Abhijith Ganapavaram, Sumit Khanna e Mahezabin Saiyed em Ahmedabad, Shivam Patel em Nova Délhi)