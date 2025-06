Em meio a conflito, 41 autoridades brasileiras estão em Israel; veja lista

Quarenta e uma autoridades brasileiras estão em Israel em meio ao conflito com Irã, que hoje revidou com mísseis o ataque israelense ocorrido ontem.

O que aconteceu

Preocupação aumentou após Irã atacar Israel com mísseis, em retaliação às ações israelenses contra zonas residenciais e militares do país. Ao menos 34 pessoas ficaram feridas em Israel, segundo a mídia e o serviço de resgate do país.

Há quatro prefeitos, quatro vice-prefeitos e também o governador de Rondônia, Marcos Rocha (União Brasil). Veja lista completa dos políticos:

Governador de Rondônia, Marcos Rocha

Álvaro Damião (União Brasil) - prefeito de Belo Horizonte (MG)

Cícero de Lucena Filho (PP) - prefeito de João Pessoa (PB)

Welberth Porto de Rezende (Cidadania) - prefeito de Macaé (RJ)

Porto de Rezende (Cidadania) - prefeito de Macaé (RJ) Johnny Maycon (PL) - prefeito de Nova Friburgo (RJ)

Janete Aparecida Silva Oliveira (Avante) - vice-prefeita de Divinópolis (MG)

Maryanne Terezinha Mattos (PL) - vice-prefeita e secretária de Segurança Pública de Florianópolis (SC)

Terezinha Mattos (PL) - vice-prefeita e secretária de Segurança Pública de Florianópolis (SC) Cláudia da Silva Lira (Avante) - vice-prefeita de Goiânia (GO)

Vanderlei Pelizer Pereira (PL) - vice-prefeito de Uberlândia (MG)

Do Distrito Federal, estão quatro secretários - três deles de governo. A primeira-dama Mayara Noronha Rocha também estava em Israel, mas foi embora antes da escalada do conflito.

Marco Antônio Costa Júnior - secretário de Ciência e Tecnologia

Ana Paula Soares Marra - secretária de Desenvolvimento Social

Thiago Frederico de Souza Costa - secretário-executivo Institucional e de Políticas de Segurança Pública

Rafael Borges Bueno - secretário de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural

Denise Figueiredo Passos - acompanhante da primeira-dama

Angela Maria Ferreira Lima - acompanhante da primeira-dama

De Goiás, há dois secretários. Entre eles, o secretário de Saúde, Rasível dos Reis Santos Júnior.

Pedro Leonardo de Paula Rezende - secretário estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Rasível dos Reis Santos Júnior - secretário estadual de Saúde

Keila Edna Pereira Santos - esposa do secretário Rasível

Há três representantes de Mato Grosso do Sul também.

Ricardo José Senna - secretário-executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação

Christinne Maymone - secretária-adjunta da Secretaria de Estado de Saúde

Marcos Espíndola de Freitas - coordenador de Tecnologia da Informação da Secretaria de Saúde

Além do governador, há dois secretários de Rondônia que estão em Israel. Há também assessores do governador.

Augusto Leonel de Souza Marques - secretário de Integração;

Valdemir Carlos de Góes - secretário-chefe da Casa Militar;

Maricleide Lima da Fonseca - chefe de agenda do governador;

Rute Carvalho Silva Pedrosa - chefe de gabinete do governador;

Renan Fernandes Barreto - chefe de mídias do governador

Há cinco representantes do Consórcio Brasil Central que estão em Israel.

José Eduardo Pereira Filho - secretário-executivo;

Renata Zuquim - diretora de Relações Internacionais e Parcerias;

Bruno Watanabe - diretor de Projetos;

Fabrício Oliveira - assessor de comunicação;

Ana Luisa Farias - analista internacional

Além disso, há representantes de outros estados e municípios brasileiros. Entre eles, está o secretário de Segurança Pública de Porto Alegre (RS) Alexandre Augusto Aragon.

Dilermando Garcia Ribeiro Júnior - secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Aracaju (SE);

Márcio Lobato Rodrigues - secretário municipal de Segurança Pública de Belo Horizonte (MG);

Paulo Rogério Rigo - secretário de Proteção Civil de Joinville (SC);

Francisco Vagner Gutemberg de Araújo - secretário de Planejamento de Natal (RN);

Gilson Chagas e Silva Filho - secretário de Segurança Pública de Niterói (RJ);

Alexandre Augusto Aragon - secretário municipal de Segurança Pública de Porto Alegre (RS);

Verônica Pereira Pires - secretária de Inovação, Sustentabilidade e Projetos Especiais de São Luís (MA);

Flavio Guimarães Bittencourt do Valle - vereador do Rio de Janeiro (RJ);

Davi de Mattos Carreiro - chefe executivo do CIVITAS (Centro de Inteligência, Vigilância e Tecnologia de Segurança Pública do Rio de Janeiro);

Francisco Nélio Aguiar da Silva - presidente da FAMEP, ex-prefeito de Santarém e secretário regional de Governo para o Baixo Amazonas (PA)

Comissão de Relações Exteriores do Senado intensificou articulações com o Itamaraty para enviar aeronave da FAB (Força Aérea Brasileira). Segundo o comunicado do colegiado, o voo seria para trazer as autoridades - sem menção aos civis brasileiros.

Entenda o caso

Israel bombardeou o Irã na noite de quinta-feira (horário de Brasília). Barulhos de explosões foram relatados na capital, Teerã e no entorno, segundo a agência de notícias iraniana Nour.

O chefe da Guarda Revolucionária do Irã, o general Hossein Salami, foi morto no ataque. O chefe das Forças Armadas, general Mohammad Bagheri, e os cientistas nucleares, Mohammad Mehdi Tehranchi e Fereydoon Abbasi, também morreram na ação. A Casa Branca afirmou que não esteve envolvida nos ataques.

Israel disse na madrugada de sexta-feira (horário local) que completou o "ataque inicial" contra o Irã, sem detalhar se haverá novos bombardeios. As FDI (Forças de Defesa de Israel) afirmaram que a operação foi contra "dezena de alvos militares" e instalações nucleares relacionados ao programa nuclear do Irã.

"Vamos continuar a atacar o tempo que for necessário", até a conclusão da missão, disse o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. Ele afirmou que Israel está em um "ponto decisivo" em sua história, acrescentando que o objetivo da operação é "atacar a infraestrutura nuclear do Irã, as fábricas de mísseis balísticos do Irã e as capacidades militares do Irã".

O líder supremo do Irã disse que Israel preparou um "destino amargo e doloroso para si mesmo" após atacar o país. O aiatolá prometeu vingança. Já o novo comandante da Guarda Revolucionária, Mohammad Pakpour, disse que haverá "consequências destruidoras" a Israel em razão dos ataques. As ações repercutiram entre líderes mundiais.

Hoje, o Irã disse que o ataque israelense às bases nucleares do país deixou 78 pessoas mortas. O embaixador do Irã na ONU, Amir Saeid Iravani, também afirmou que mais de 320 pessoas ficaram feridas. A maioria das vítimas era civis, incluindo mulheres e crianças.

Em resposta, ataques iranianos hoje atingiram áreas residenciais e deixaram feridos em Israel. Duas pessoas estão em estado crítico, de acordo com jornal israelense Haaretz. O porta-voz do serviço de resgate israelense, MDA (Magen David Adom), disse à imprensa local que outras vítimas tiveram "ferimentos leves" e foram socorridas. Não há relatos de mortos até o momento.

A Guarda Revolucionária afirmou que o alvo do ataque foram bases militares israelenses. A corporação afirmou ter feito uma "resposta precisa e esmagadora contra dezenas de alvos, centros industriais militares e bases aéreas" em Israel.

As FDI declararam que menos de 100 mísseis balísticos foram disparados pelo Irã em dois bombardeios. O porta-voz da FDI, Effie Defrin, alegou que a maioria foi interceptada pelas defesas aéreas israelenses ou caiu antes de chegar ao país. "Há um número limitado de impactos em edifícios, alguns foram causados por fragmentos de interceptação", disse.