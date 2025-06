Edenred Ticket Log corrige: etanol caiu 1,12% na 1ª quinzena, segundo o IPTL

A Edenred Ticket Log corrigiu uma informação divulgada mais cedo nesta sexta-feira, 13, quando trouxe o levantamento sobre o preço dos combustíveis, conforme o Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL). A queda média do etanol na primeira quinzena de junho foi de 1,12%, e não de 0,45%, como foi informado inicialmente.

O preço do litro da gasolina na primeira quinzena de junho caiu 0,62% em relação ao mesmo período do mês anterior, com o valor médio passando de R$ 6,43 para R$ 6,39 por litro.

A queda da gasolina reflete o recuo de 5,6% no preço do combustível anunciado pela Petrobras desde 3 de junho, ou menos R$ 0,17 por litro nas refinarias da empresa, segundo o IPTL.

"A queda nas bombas foi bem menor, indicando que o repasse ao consumidor final ainda é parcial", avaliou a Edenred em nota.

O etanol, principal concorrente da gasolina, também recuou no mesmo período, chegando ao preço médio de R$ 4,41 e registrando queda de 1,12% em relação à primeira quinzena de maio.

"A redução no preço da gasolina nas refinarias nem sempre é repassada de forma imediata ou integral ao consumidor final. Isso costuma ocorrer por diversos fatores, como dinâmicas regionais de distribuição e margens praticadas pelos postos. Ainda assim, já é possível perceber um movimento de recuo nos preços, ainda que tímido, puxado pelo reajuste da Petrobras", disse em nota o diretor de Rede, Operações e Transformação da Edenred Mobilidade, Renato Mascarenhas.

A maioria das regiões acompanhou a tendência nacional de leve queda. O etanol apresentou a maior redução entre regiões no Sudeste, de 1,61%, com preço médio de R$ 4,27, o menor entre todas as regiões. Já a gasolina teve o maior recuo registrado no Sul, de 1,09% (R$ 6,36), e a média mais barata no Sudeste, de R$ 6,23.

As médias mais caras seguiram sendo registradas no Norte, de R$ 5,21 para o etanol e de R$ 6,86 para a gasolina. O Nordeste foi a única região onde os combustíveis não ficaram mais baratos: alta de 1,01% para o etanol (R$ 5,01) e estabilidade para a gasolina (R$ 6,49).

O IPTL apontou o etanol como a alternativa financeiramente mais viável em 11 Estados brasileiros, se comparado à gasolina, principalmente para motoristas das regiões Centro-Oeste e Norte.

"É importante lembrar que o etanol também oferece mais vantagens ao meio ambiente do que a gasolina, uma vez que emite menos poluentes na atmosfera, contribuindo para uma mobilidade de baixo carbono", acrescentou Mascarenhas.