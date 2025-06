Drone, cocaína e voos suspensos: o que se sabe sobre caso em Guarulhos (SP)

Os drones que causaram o fechamento do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, na noite de anteontem, eram controlados por traficantes de drogas, segundo a Polícia Militar. Foram apreendidos 160 kg de cocaína.

O que se sabe sobre o caso

As drogas foram encontradas após acesso indevido dos drones à área restrita do aeroporto. Segundo a FAB (Força Aérea Brasileira), múltiplas aeronaves não tripuladas foram avistadas nos eixos de aproximação e decolagem.

Três caixas com 160 kg de entorpecentes foram apreendidas pela PF. "A denúncia foi feita por um militar que trabalha no local. "Ele viu três criminosos realizando o transporte de pasta base de cocaína. Chegou a informação que eles estariam utilizando drones para o tráfico", afirmou o capitão da PM de São Paulo, Alexandre Guedes, em entrevista ao Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes.

Homens fugiram com a chegada a Polícia Militar ao aeroporto. A suspeita é de que o trio tenha entrado em uma área de mata. Eles deixaram a droga para trás ao fugir.

A interrupção das operações foi determinada pela torre de controle. A suspensão ocorreu por segurança, segundo nota oficial do Decea (Departamento de Controle do Espaço Aéreo).'

Vinte e uma aeronaves foram redirecionadas para outros aeroportos, como Campinas, Ribeirão Preto, Confins e Galeão. As aproximações ficaram suspensas entre 21h25 e 23h05, e as decolagens entre 22h45 e 23h18.

O Centro Regional de Controle constatou que não havia autorização ativa para voos de drones naquela região. O uso dos equipamentos foi considerado ilegal.

A GRU Airport confirmou a interrupção das operações e acionou as autoridades. A concessionária que administra o terminal ressaltou que o uso de drones nas imediações representa risco à aviação e à integridade das pessoas.

Mais de 20 voos da Latam foram impactados, segundo nota da companhia. A Latam afirmou que repudia a situação, classificada como totalmente alheia à sua responsabilidade, e informou que está prestando assistência aos passageiros afetados, conforme prevê a Resolução nº 400 da Anac.

Em nota, a PF informou que as investigações continuam para apurar as circunstâncias do crime e identificar todos os envolvidos. A Anac também foi procurada, mas ainda não se pronunciou. A agência é responsável por regulamentar o uso de drones e aplicar sanções administrativas em casos de uso irregular.