Dólar devolve ganhos da sessão enquanto mercado ainda reage a tensões no Oriente Médio

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar à vista rondava a estabilidade ante o real nesta sexta-feira, devolvendo os ganhos do início da sessão impulsionados pela aversão ao risco em reação ao ataque de Israel sobre instalações nucleares e de mísseis do Irã, que elevou as tensões no Oriente Médio.

Às 12h36, o dólar à vista subia 0,05%, a R$5,5464 na venda.

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,07%, a R$5,560 na venda.

Israel lançou ataques em larga escala contra o Irã na noite de quinta-feira (horário de Brasília), dizendo que tinha como alvo instalações nucleares, fábricas de mísseis balísticos e comandantes militares no que seria o início de uma operação prolongada para impedir que Teerã construa uma arma atômica.

O ataque ocorreu em meio a esforços dos Estados Unidos de negociar um acordo com o Irã sobre o programa nuclear iraniano.

A escalada das tensões na região provocava a fuga de ativos de risco nesta sessão, com perdas em ações e moedas mais arriscadas.

Nas primeiras horas do pregão, esse cenário permitiu que o dólar avançasse fortemente contra o real, registrando uma cotação máxima de R$5,5930 (+0,89%), às 10h07.

Ao longo da manhã, no entanto, a divisa dos EUA devolveu gradualmente os ganhos e passou a operar perto da estabilidade frente à moeda brasileira. No exterior, o dólar também perdia força ante outros pares, mas seguia amplamente em alta.

O índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- subia 0,34%, a 98,013.

(Por Fernando Cardoso)