Dólar fecha estável no Brasil em dia de tensão após ataque de Israel ao Irã

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - As tensões geopolíticas no Oriente Médio, após Israel atacar o Irã, impulsionaram o dólar ao redor do mundo nesta sexta-feira, mas no Brasil a moeda norte-americana perdeu força ainda pela manhã e retornou para perto da estabilidade ante o real.

Além da disparada no exterior dos preços do petróleo -- produto importante da pauta exportadora brasileira --, a perda de força do dólar ante o real esteve relacionada à venda de moeda por alguns agentes, que aproveitaram as cotações mais elevadas da manhã.

O dólar à vista fechou o dia praticamente estável, em leve baixa de 0,04%, aos R$5,5413. Na semana, a divisa acumulou baixa de 0,52% e, no ano, recuo de 10,32%.

Às 17h05, na B3, o dólar para julho -- atualmente o mais líquido no Brasil -- subia 0,04%, aos R$5,5590.

Os mercados globais abriram esta sexta-feira com a notícia de que Israel havia lançado ataques em larga escala contra o Irã, tendo como alvo instalações nucleares, fábricas de mísseis balísticos e comandantes militares. O Irã disparou mísseis contra Israel em retaliação.

O novo foco de conflito deu força ao petróleo, que chegou a subir quase 9% pela manhã, em meio às preocupações de que o Estreito de Ormuz -- importante rota marítima de escoamento da commodity, entre o Golfo Pérsico e o Golfo de Omã -- possa ser afetado.

Investidores globais também buscaram a segurança do dólar, o que fez a moeda subir ante a maioria das demais divisas, incluindo o iene, o euro e a libra.

No Brasil, as tensões do Oriente Médio fizeram o dólar à vista atingir a cotação máxima de R$5,5950 (+0,93%) às 10h07.

Operador ouvido pela Reuters ponderou que, com o dólar próximo dos R$5,60, alguns agentes aproveitaram para vender moeda, o que pesou sobre as cotações. Além disso, a disparada do petróleo acabou por favorecer o real, fazendo o dólar retornar para perto da estabilidade já no fim da manhã e, durante a tarde, pouco oscilar ante a moeda brasileira.

Também pela manhã, em sua operação diária de rolagem, o Banco Central vendeu toda a oferta de 35.000 contratos de swap cambial tradicional.

Às 17h11, o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- subia 0,51%, a 98,175.