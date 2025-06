David Beckham é nomeado cavaleiro pelo rei Charles III

Já pode ser chamado de "Sir": o ex-jogador David Beckham foi nomeado cavaleiro pelo rei Charles III, uma distinção de nobreza em reconhecimento aos serviços à sociedade britânica, segundo a lista publicada nesta sexta-feira (13).

O monarca também condecorou o ator Gary Oldman e o cantor Roger Daltrey, da banda The Who.

"Nunca poderia imaginar que receberia tal honra", disse Beckham, que cresceu em uma família humilde no leste de Londres, com "pais e avós patriotas e orgulhosos de serem britânicos".

O ex-jogador de 50 anos, que se aposentou em 2013, e sua esposa Victoria, estilista e ex-integrante do grupo musical Spice Girls, se tornaram agora Sir David e Lady Victoria.

David Beckham, um ícone do futebol e também da moda, foi condecorado por seus serviços ao esporte e seu trabalho com organizações beneficentes.

O ex-jogador da seleção inglesa colaborou com o Unicef e com campanhas da Malaria No More, uma organização que trabalha pela erradicação da malária.

Em junho de 2024, o rei Charles III nomeou Beckham oficialmente como embaixador de sua fundação (King's Foundation).

O casal Beckham passou a ter uma relação mais próxima da realeza britânica nos últimos anos. Eles foram convidados para o casamento do príncipe William com Kate Middleton em 2011, assim como o posterior do príncipe Harry com Meghan Markle em 2018.

- Gary Oldman, também "Sir" -

O ator Gary Oldman, vencedor do Oscar em 2018 por sua interpretação de Winston Churchill no filme "O Destino de Uma Nação", também foi nomeado cavaleiro, no seu caso pelos serviços à arte dramática.

Também aparece na lista Roger Daltrey, vocalista e cofundador em 1964 da banda The Who, por seu trabalho na música e seu apoio a causas solidárias.

Há mais de duas décadas, Daltrey organiza shows beneficentes para o Teenage Cancer Trust, que apoia adolescentes com câncer.

"É um pouco estranho, mas me sinto orgulhoso de receber esta condecoração, especialmente pela associação Teenage Cancer Trust. Aceito em nome deles", expressou o artista.

- Distinções de categoria inferior -

Duas vezes ao ano, por ocasião do Ano-Novo e do aniversário oficial do monarca em meados de junho, diferentes figuras britânicas são condecoradas por sua contribuição à sociedade.

Mais de 1.200 pessoas fazem parte da nova lista, na qual os "Sir" e as "Lady" são a categoria mais elevada.

Luke Littler (18 anos) foi nomeado membro da Ordem do Império Britânico (MBE) depois de ter se tornado o campeão mundial de dardos mais jovem da história, no início do ano.

Essa distinção foi, por exemplo, a que David e Victoria Beckham receberam no passado.

Também foram recompensadas pessoas da sociedade civil, entre elas ativistas que lutam contra os ataques com arma branca, um problema que gera preocupação no Reino Unido.

ctx/adm/sba/dr/eg/cb/am

© Agence France-Presse