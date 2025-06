Calendário do Bolsa Família: confira quando cai o valor em junho

O pagamento de junho do Bolsa Família já tem data definida para começar, de acordo com o governo federal.

O que aconteceu

Informações do Ministério do Desenvolvimento Social apontam que os depósitos terão início em 16 de junho. O calendário segue a terminação do NIS (Número de Identificação Social), impresso no cartão do beneficiário.

Normalmente, os depósitos ocorrem nos dez dias úteis finais de cada mês. Em dezembro, porém, os valores são liberados antes, a partir do dia 10, por conta das festividades.

Confira as datas de junho

NIS final 1: 16/06

NIS final 2: 17/06

NIS final 3: 18/06

NIS final 4: 19/06

NIS final 5: 20/06

NIS final 6: 23/06

NIS final 7: 24/06

NIS final 8: 25/06

NIS final 9: 26/06

NIS final 0: 27/06

Agenda anual do benefício

Janeiro: 20 a 31

Fevereiro: 17 a 28

Março: 18 a 31

Abril: 15 a 30

Maio: 19 a 30

Junho: 16 a 30

Julho: 18 a 31

Agosto: 18 a 29

Setembro: 17 a 30

Outubro: 20 a 31

Novembro: 14 a 28

Dezembro: 10 a 23

Tipos de ajuda oferecidos pelo Bolsa Família

R$ 142 por integrante da família (Renda de Cidadania)

Valor extra para completar R$ 600 por lar

R$ 150 por criança com até 6 anos de idade

R$ 50 adicionais para gestantes e jovens até 17 anos

R$ 50 por bebê com menos de 8 meses (a partir de setembro)

Quem pode continuar recebendo?

É obrigatório:

Garantir que crianças e adolescentes estejam na escola

Realizar o pré-natal quando aplicável

Levar crianças pequenas para acompanhamento nutricional

Atualizar a caderneta de vacinação

Atenção: o não cumprimento dessas regras pode levar à suspensão dos repasses.