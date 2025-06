Confiança do consumidor dos EUA melhora em junho

WASHINGTON (Reuters) - A confiança do consumidor dos Estados Unidos melhorou em junho pela primeira vez em seis meses, mas isso pode ser temporário depois que Israel lançou ataques com mísseis contra o Irã, aumentando os preços do petróleo.

A Pesquisa de Consumidores da Universidade de Michigan mostrou nesta sexta-feira que seu Índice de Confiança do Consumidor saltou para 60,5 este mês, em comparação com a leitura final de 52,2 em maio. Economistas consultados pela Reuters previam que o índice subiria para 53,5.

"Os consumidores parecem ter se recuperado um pouco do choque das tarifas extremamente altas anunciadas em abril e da volatilidade das políticas observada nas semanas seguintes", disse Joanne Hsu, diretora da pesquisa. "No entanto, os consumidores ainda percebem uma ampla gama de riscos negativos para a economia."

As expectativas dos consumidores de inflação em 12 meses caíram de 6,6% em maio para 5,1%. As expectativas de inflação de longo prazo recuaram de 4,2% no mês passado para 4,1%.

Os preços do petróleo subiram mais de US$5 por barril nesta sexta-feira, atingindo máximas de vários anos, depois que os ataques israelenses às instalações nucleares iranianas alimentaram temores de retaliação e interrupção do fornecimento de petróleo bruto do Oriente Médio.

(Reportagem de Lucia Mutikani)