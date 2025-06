Porta quebrada, mão queimada: como sobrevivente conseguiu escapar de avião

O único sobrevivente do voo da Air India que caiu ontem, Vishwash Kumar Ramesh, precisou contar com muita sorte para sobreviver - e conseguir sair do avião após o acidente. Dos 242 passageiros a bordo, ele foi o único sobrevivente. Outras 24 pessoas morreram no solo.

O que aconteceu

O homem de 40 anos disse não conseguir explicar como escapou com vida. "Tudo aconteceu na minha frente, e nem eu conseguia acreditar como consegui sair vivo de lá", declarou em hindi, do leito de um hospital, à emissora britânica DD News.

Ramesh, que supostamente estava na cadeira 11A, desatou o cinto, se levantou e saiu por uma parte quebrada do avião: "Vi os comissários de bordo, homens e mulheres à minha frente. Desapertei o cinto de segurança e tentei me salvar, e consegui", disse ele, com a voz embargada pela emoção.

Acho que o lado em que eu estava não dava para a residência. Era mais perto do chão e também havia espaço. Quando a porta quebrou, vi esse espaço e pensei que poderia tentar passar por ele

Vishwash Kumar Ramesh

Passageiro diz que problema no voo foi perceptível cerca de um minuto após a decolagem. "Senti como se algo tivesse travado. Percebi que algo tinha acontecido e, de repente, as luzes verde e branca do avião se acenderam", contou.

Depois disso, o avião pareceu acelerar, indo direto para o que acabou sendo uma residência. Vi tudo com meus próprios olhos

Ramesh

"Um milagre"

12.jun.2025 - Destroços de avião após queda na Índia Imagem: ANI/Reuters TV via REUTERS

Natural da cidade britânica de Leicester, Ramesh voltava à Inglaterra com um dos seus irmãos, Ajay. A família recebeu a ligação do homem com um misto de alegria e tristeza: "mesmo sabendo que ele está vivo, e que é um milagre, ainda estou preocupado com o meu outro irmão", disse ontem Naya Kumar Ramesh, ao ITV, horas após a notícia.

No início, eu também pensei que estava prestes a morrer, mas depois abri os olhos e percebi que ainda estava vivo

Vishwash Kumar Ramesh

Sobrevivente está internado e recebendo tratamento em um hospital da região. "Minha mão esquerda ficou levemente queimada pelo fogo, mas uma ambulância me levou ao hospital. Estão cuidando bem de mim aqui", disse ele.

Médico diz que paciente está 'fora de perigo': "Ele estava desorientado, com vários ferimentos por todo o corpo, mas ele parece estar fora de perigo", disse o médico Dhaval Gameti à AP.

Queda logo após decolagem

12.jun.2025 - Imagem aérea mostra cauda de avião pendurada em prédio após acidente com Boeing 787 na Índia Imagem: REUTERS/Amit Dave

O Boeing 787-8 levava 230 passageiros e 12 tripulantes, informou a companhia. A aeronave partiu de Ahmedabad às 13h38 (horário local; 05h08 em Brasília) e caiu logo após a decolagem.

Eram 169 indianos, 53 britânicos, um canadense e sete portugueses, esclareceu a Air India. Dez tripulantes e dois pilotos, cujas nacionalidades não foram informadas, também estavam no avião.

Pedido de ajuda foi feito antes do acidente. Segundo a BBC, um chamado de "mayday", que funciona como um código de emergência, foi emitido para a torre de controle do aeroporto pouco após a decolagem, mas nenhuma outra comunicação foi feita pela aeronave depois disso.

12.jun.2025 - Avião atingiu área de refeitório de estudantes de medicina no horário do almoço Imagem: ANI/X/Reprodução de vídeo

Voo atingiu o prédio de uma hospedaria para médicos. Segundo a reitora da Universidade Médica B.J, Minakshi Parikh, o avião atingiu um refeitório que tinha "entre 60 e 80 alunos" na pousada na hora do almoço. Um incêndio começou no local assim que o prédio foi atingido.

Air India confirmou 241 mortos na aeronave e outras 24 pessoas teria morrido no solo. Ministro indiano, porém, diz que número oficial de mortos será divulgado apenas após término dos testes de DNA. "Em nome do governo da Índia, do governo de Gujarat e do primeiro-ministro, expresso profundas condolências", diz a declaração de Amit Shah, ministro do interior do país.

A maioria dos corpos, carbonizada, está irreconhecível, comunicou Chaudhary. Familiares aguardam a identificação das vítimas na porta do Hospital Civil em Ahmedabad. O primo de uma tripulante disse à BBC Internacional que estava tentando informações há horas, mas sem sucesso. "Desde que os corpos começaram a chegar, estamos examinando. Estamos exaustos. Perdemos a noção do tempo", disse um médico do hospital.

*Com informações da AFP e DW