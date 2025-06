Comandantes e cientistas do Irã são mortos em ataques israelenses

DUBAI (Reuters) - O Irã disse que vários comandantes de alto escalão e seis cientistas nucleares foram mortos em ataques israelenses na sexta-feira que visaram instalações nucleares, fábricas de mísseis balísticos e comandantes militares para evitar que Teerã desenvolva uma arma atômica.

Pelo menos 20 comandantes iranianos seniores, incluindo o chefe dos guardas revolucionários, foram mortos nos ataques de Israel ao Irã na sexta-feira, disseram duas fontes regionais à Reuters.

Abaixo está uma lista dos comandantes e cientistas mortos:

HOSSEIN SALAMI

Salami era o comandante-chefe do Corpo da Guarda Revolucionária de elite do Irã, ou IRGC. O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, nomeou Salami, nascido em 1960, como chefe do IRGC em 2019.

MOHAMMAD BAGHERI

Ex-comandante do IRGC, o major-general Bagheri foi chefe do Estado-Maior das Forças Armadas do Irã a partir de 2016. Nascido em 1960, Bagheri entrou para a Guarda durante a guerra Irã-Iraque na década de 1980.

AMIR ALI HAJIZADEH

Hajizadeh era chefe da Força Aeroespacial da Guarda Revolucionária. Israel o identificava como figura central responsável por dirigir ataques aéreos contra seu território. Em 2020, Hajizadeh assumiu a responsabilidade pela derrubada de um avião de passageiros ucraniano, que ocorreu pouco depois de o Irã lançar ataques com mísseis contra alvos dos EUA no Iraque em retaliação ao ataque com drone dos EUA que matou Qassem Soleimani.

GHOLAMALI RASHID

O major-general Rashid era chefe do quartel-general Khatam al Anbia do IRGC. Anteriormente, atuou como vice-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas iranianas e lutou pelo Irã durante a guerra dos anos 1980 com o Iraque.

FEREYDOUN ABBASI-DAVANI

Abbasi, cientista nuclear, atuou como chefe da Organização de Energia Atômica do Irã de 2011 a 2013. Linha-dura, Abbasi foi membro do Parlamento de 2020 a 2024.

MOHAMMAD MEHDI TEHRANCHI

Tehranchi, um cientista nuclear, foi chefe da Universidade Islâmica Azad do Irã em Teerã.

Quatro outros cientistas mortos nos ataques de sexta-feira são Abdolhamid Manouchehr, Ahmad Reza Zolfaghari, Amirhossein Feghi e Motalibizadeh.

(Reportagem de Ahmed Elimam e Jaidaa Taha)