Caixa-preta do avião que caiu após decolagem na Índia é recuperada

A caixa-preta da aeronave da Air India que caiu ontem, na cidade de Ahmedabad, foi recuperada, informaram fontes policiais à agência Reuters e à imprensa indiana local.

O que aconteceu

Equipes encontraram uma das duas caixas-pretas do avião. Ela, que fica na parte traseira da aeronave, foi localizada no local da queda e guardada com segurança para ser analisada. Ainda não há informações de que a segunda tenha sido encontrada até o momento.

As caixas-pretas são gravadores de dados na aeronave e devem revelar o que aconteceu no acidente de ontem. Uma delas é o gravador de voz do cockpit, que captura as últimas horas de conversas entre a tripulação e sons internos do veículo. A outra é o gravador de dados de voo, que registra informações técnicas sobre o trajeto adotado pelo avião até a queda.

Chamada de caixa-preta, a peça, na verdade, é laranja. A escolha da cor tem uma razão: é preciso que ela seja destacada entre os destroços e possa ser localizada em ambientes de difícil visualização. Também visando a preservação das conversas do piloto e o trajeto feito pelo avião, ela tem a sua própria fonte de energia elétrica. O equipamento emite um sinal de localização que pode ser rastreado até mesmo no fundo do oceano.

Trem de pouso pode revelar falha no motor, diz especialista

Imagens sugerem que houve perda de potência da aeronave. Especialistas explicam que pode ter acontecido um problema no funcionamento do motor — que teria ocasionado a queda. Contudo, James Waterhouse, professor de engenharia aeronáutica da USP, explica que é pouco provável que os dois motores tenham tido problema simultaneamente logo após o primeiro minuto de voo.

Um motor pode ter falhado e o outro perdido potência. O especialista ouvido pelo UOL esclarece que, pela dinâmica do vídeo, percebe-se que a aeronave se inclina para um lado — o que pode sugerir que um dos motores falhou.

Posição do trem de pouso pode expor falha de motor. Logo após decolar, o avião deveria ter tido seu trem de pouso recolhido — o que não aconteceu. John McDermid, professor da Universidade Iorque especialista em engenharia de segurança disse ao Times of India que o voo pode ser abortado até o último momento, e que por isso o problema técnico pode ter sido repentino, pois aconteceu segundo após levantar voo.

Trem de pouso aberto acaba prejudicando a performance da aeronave, mas não se sabe se isso ocasionou a queda. Ao Times of India, o consultor de segurança aeroespacial dos Estados Unidos, Anthony Brickhouse, também explicou que a posição do equipamento sugeria que os pilotos tentariam fazer um pouso.

Entenda o caso

12.jun.2025 - Imagem publicada pela Força Central de Segurança Industrial da Índia mostra avião após atingir prédio em acidente Imagem: @CISFHQrs/X

O Boeing 787-8 levava 230 passageiros e 12 tripulantes, informou a companhia. A aeronave partiu de Ahmedabad às 13h38 (horário local; 05h08 em Brasília) e caiu logo após a decolagem.

Pedido de ajuda foi feito antes do acidente. Segundo a BBC, um chamado de "mayday", que funciona como um código de emergência, foi emitido para a torre de controle do aeroporto pouco após a decolagem, mas nenhuma outra comunicação foi feita pela aeronave depois disso.

Companhia diz que o único sobrevivente foi levado a um hospital. O nome não foi divulgado pela empresa, que afirmou apenas que ele é um britânico de origem indiana. Porém, a relação da aeronave divulgada pelas autoridades indianas indicam que quem estava na cadeira 11A era Vishwash Kumar Ramesh.

Ministro diz que número oficial de mortos será divulgado apenas após término dos testes de DNA. Amit Shah, ministro do interior do país, disse em comunicado que os testes estão em andamento. "Em nome do governo da Índia, do governo de Gujarat e do primeiro-ministro, expresso profundas condolências", diz a declaração.

A polícia de Ahmedabad revisou o número de mortos para "mais de 240", entre pessoas que estavam no avião e atingidos. As autoridades locais chegaram a divulgar anteriormente que seriam 294 mortos, mas revisaram o número para baixo. A comissária da polícia Vidhi Chaudhary disse à Reuters que o número anterior incluía parte de corpos contabilizados duas vezes. Ao menos 19 pessoas teriam morrido em solo após a queda, disse Chaudhary, segundo a agência AFP.

A maioria dos corpos, carbonizada, está irreconhecível, comunicou Chaudhary. Familiares aguardam a identificação das vítimas na porta do Hospital Civil em Ahmedabad. O primo de uma tripulante disse à BBC Internacional que estava tentando informações há horas, mas sem sucesso. "Desde que os corpos começaram a chegar, estamos examinando. Estamos exaustos. Perdemos a noção do tempo", disse um médico do hospital.

A aeronave estava com 169 indianos, 53 britânicos, um canadense e sete portugueses, esclareceu a Air India. Dez tripulantes e dois pilotos, cujas nacionalidades não foram informadas, também estavam no avião. Após o anúncio sobre o acidente, a companhia aérea atualizou sua foto para uma imagem preta nas redes, sinalizando luto. Onze dos passageiros eram crianças, segundo o ministro da Aviação Civil Murlidhar Mohol.