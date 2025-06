Cid depõe na PF após mandado de busca ordenado por Moraes

O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), chegou à Polícia Federal para depor sobre a tentativa de conseguir um passaporte português e eventualmente fugir do Brasil.

O que aconteceu

Cid entrou acompanhado de seu advogado. Cid chegou à corporação às 10h56, acompanhado de seu advogado Cezar Bittencourt, em Brasília.

PF apura se Cid tentou fugir do Brasil. Investigações mostraram que o ex-ministro do Turismo Gilson Machado tentou obter um passaporte português para o tenente-coronel no consulado de Portugal no Recife em 12 de maio deste ano.

Machado, aliado de Bolsonaro, foi preso hoje em Recife. Na última terça, o ex-ministro disse ao UOL que ficou sabendo da investigação pela imprensa e que não foi a consulado nenhum.

Cid foi alvo de um mandado de busca. Ele mora em Brasília.

O militar admitiu que solicitou cidadania portuguesa em 2023, mas que não tinha conhecimento da iniciativa de Machado. Ao STF, a defesa de Cid disse que o pedido foi em 11 de janeiro de 2023 —logo depois dos atos golpistas de 8 de Janeiro. Segundo o advogado Cezar Bittencourt, o pedido foi feito "única e exclusivamente" porque a esposa e filhas de Cid já têm a cidadania.

A delação de Mauro Cid é central para a denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República) contra os acusados de tramarem um golpe de Estado para manter Bolsonaro no poder após a derrota nas eleições de 2022. O ex-presidente, Mauro Cid e mais seis aliados são acusados de cinco crimes: organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Se condenados, as penas somadas para cada um podem chegar a 46 anos de prisão.

Cid foi interrogado pelo STF nesta semana, e pontos da delação e do depoimento são contestados pelos demais acusados. Bolsonaro, por exemplo, disse que não tratou de golpe, como disse o tenente-coronel, apenas discutiu "hipóteses previstas na Constituição" com os comandantes das Forças Armadas.

Cid já foi preso em 2023 e 2024. A primeira vez foi sob a acusação de ter fraudado o cartão de vacinação. Ele ficou preso por cinco meses, e foi solto cinco meses depois após fechar o acordo de delação premiada. A segunda foi por causa de áudios vazados de Cid, criticando o STF e a PF e dizendo que teria sido coagido em seus depoimentos. Depois de dois meses, ele foi solto e disse que as mensagens foram apenas "desabafos" e não correspondem à verdade.