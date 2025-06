China pede que G7 pare de "manipular" questões relacionadas a Pequim em sua agenda

PEQUIM (Reuters) - A China alertou os países do G7 nesta sexta-feira contra a "manipulação" de questões relacionadas à segunda maior economia do mundo em sua própria agenda, depois de o grupo ter acusado Pequim de práticas comerciais injustas no ano anterior.

As críticas de Pequim ao G7 e ao que ele representa ocorrem em meio a um aumento na tensão comercial global entre os Estados Unidos e a China neste ano, bem como entre os membros do bloco.

Em comentários antes da cúpula de três dias do G7 no Canadá, marcada para começar no domingo, Lin Jian, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, acusou o grupo de sempre ter mantido uma mentalidade de Guerra Fria.

O bloco deve "parar de interferir nos assuntos internos de outros países, parar de minar o desenvolvimento de outros países e parar de manipular questões relacionadas à China", disse Lin em uma coletiva de imprensa regular.

O G7 provoca conflitos e confrontos, disse Lin, acrescentando que tais práticas estão "fadadas ao fracasso".

No comunicado após a cúpula de 2024 na Itália, que mencionou a China mais de 20 vezes, o G7 disse que suas empresas precisavam ser protegidas das práticas comerciais injustas de Pequim.

O grupo também alertou para a necessidade de medidas contra instituições financeiras chinesas que ajudaram a Rússia a obter armas para sua guerra na Ucrânia.

A participação de países de fora do grupo, como a Índia e o Brasil, no evento do ano passado também irritou a China, que considerou a medida como uma tentativa de semear a discórdia entre os países do Sul Global.

Cinco dos sete membros do G7 - Reino Unido, Canadá, Alemanha, Japão e Estados Unidos - contarão com novos líderes na cúpula da próxima semana.

(Por Colleen Howe)