CEO da Boeing cancela participação na Paris Air Show após acidente na Índia

(Reuters) - A Boeing e a GE Aerospace estão reduzindo suas atividades públicas após a queda de uma aeronave da Air India, com o presidente-executivo da fabricante de aviões cancelando sua viagem para a Paris Air Show na próxima semana e a GE adiando um dia do investidor.

Mais de 240 pessoas morreram quando um Boeing 787 da Air India com destino a Londres caiu momentos depois de decolar da cidade de Ahmedabad na quinta-feira, segundo as autoridades, no pior desastre aéreo do mundo em uma década.

O presidente-executivo da Boeing, Kelly Ortberg, disse em uma mensagem aos funcionários da empresa na noite de quinta-feira que ele e a chefe da Boeing Commercial Airplanes, Stephanie Pope, haviam cancelado os planos de participar da Paris Air Show.

O evento, que acontece de 16 a 20 de junho em Le Bourget, é a maior feira comercial do setor de aviação global, onde são feitas muitas encomendas de aeronaves pelas companhias aéreas.

A GE Aerospace, fabricante de motores de aeronaves, cujos motores foram usados no Boeing 787, havia planejado um dia do investidor no dia 17 de junho, coincidindo com a exposição.

A GE disse que a apresentação havia sido cancelada e que montaria uma equipe para ir à Índia e analisar os dados do avião acidentado.

"A liderança da GE Aerospace está concentrada em apoiar nossos clientes e a investigação", disse a empresa. A GE disse que planejava publicar uma atualização financeira no final deste mês.

Especialistas em segurança enfatizaram que era muito cedo para especular por que um dos aviões mais modernos do mundo caiu logo após a decolagem. Os acidentes nessa fase do voo são raros, disse Paul Hayes, diretor de segurança da consultoria britânica Cirium Ascend.

As ações da Boeing caíram nesta sexta-feira, caindo 3,8%, enquanto a GE Aerospace caiu 2,4%.

(Allison Lampert em Montreal e David Shepardson em Washington, Tim Hepher em Paris)

