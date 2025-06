BTG passa a projetar alta de 25 pontos-base da Selic na próxima semana

(Reuters) - O BTG Pactual revisou sua projeção para o próximo encontro do Copom, passando a prever uma elevação adicional de 25 pontos-base da taxa Selic, dos atuais 14,75% para 15,00% ao ano, com a taxa permanecendo neste patamar até o fim de 2025, conforme relatório divulgado nesta sexta-feira.

Anteriormente a instituição projetava manutenção da Selic na reunião da próxima semana do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central.

Conforme o relatório, assinado pela economista Iana Ferrão, o comunicado do encontro anterior do colegiado, no início de maio, deixou claro que a decisão sobre a Selic este mês está em aberto, a depender da evolução dos dados.

"Desde então, os indicadores de atividade econômica seguiram resilientes, enquanto a inflação de serviços permaneceu pressionada, sem sinais mais consistentes de moderação", escreveu Ferrão.

"Esses fatores, somados à persistência da desancoragem das expectativas de inflação, reforçam nossa avaliação de que será necessário um ajuste residual na próxima reunião."

A economista acrescentou que, embora compatível com o comunicado de maio, a manutenção da Selic em 14,75% na próxima semana não parece "a resposta mais apropriada" em um ambiente com "expectativas desancoradas, atividade resiliente e transmissão da política monetária parcialmente obstruída".

A revisão do BTG anunciada nesta sexta-feira está em sintonia com o processo de reprecificação visto também no mercado nos últimos dias, em meio às dificuldades do governo Lula em conseguir apoio no Congresso para medidas adicionais para cumprimento da meta fiscal em 2025.

Na quinta-feira -- atualização mais recente -- a precificação das opções de Copom negociadas na B3 indicava 62,50% de chances de alta de 25 pontos-base da Selic na próxima semana, contra 36,00% de probabilidade de manutenção. Há pouco mais de duas semanas, em 27 de maio, os percentuais eram de 14,50% para alta de 25 pontos-base e 83,00% para manutenção.

(Reportagem de Fabrício de Castro)