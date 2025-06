Brasileiro Feminino: Fluminense perde para Palmeiras e se complica

? Palmeiras Feminino (@Palmeiras_FEM) June 14, 2025

Na partida desta sexta, o Fluminense chegou a ficar em vantagem graças a gol de Lelê logo aos 6 minutos do primeiro tempo. Porém, as Palestrinas empataram antes do intervalo com Tainá Maranhão. Na etapa final o Palmeiras sacramentou a vitória, e a virada, graças a gols de Lais Melo, Amanda Gutierres e Stefanie. Nos acréscimos da partida, Lurdinha, de pênalti, marcou mais um para o time carioca.