Brasil e outros países terão acesso a programa de descarbonização industrial de US$1 bi

LONDRES (Reuters) - Brasil, Egito e México estão entre os sete países de renda média escolhidos pela iniciativa global Fundos de Investimento Climático (CIF, na sigla em inglês) para participar de um programa de US$1 bilhão para reduzir as emissões do seu tecido industrial.

Juntamente com Namíbia, África do Sul, Turquia e Uzbequistão -- todos escolhidos entre 26 candidatos -- o grupo trabalhará com investidores para elaborar um plano detalhado de como descarbonizar o setor, que é responsável por um terço das emissões globais.

Todos os países poderão ter acesso ao financiamento do Programa de Investimento em Descarbonização da Indústria do CIF, com a expectativa de que cada US$1 atraia US$12 em financiamento de outras fontes, incluindo bancos de desenvolvimento e o setor privado.

Parte do Fundo de Tecnologia Limpa de US$9 bilhões do CIF, o programa de descarbonização industrial permite que até 100% do financiamento seja direcionado para projetos liderados pelo setor privado ou para aqueles que atraem co-investimentos privados significativos, com uma alocação mínima de 50%.

"A descarbonização do setor vai além das emissões -- trata-se de garantir a prosperidade de longo prazo e os empregos de amanhã", disse a chefe-executiva do CIF, Tariye Gbadegesin, em um comunicado.

Fundado em 2008 e com US$12,5 bilhões em apoio prometido pelos países, o CIF oferece subsídios em estágio inicial e empréstimos altamente favoráveis que podem ajudar a atrair financiamento de outros investidores com menor tolerância a riscos.

(Reportagem de Simon Jessop)