Bolsas de NY fecham em queda de 1% após ataque de Israel a Irã escalar tensão geopolítica

As bolsas de Nova York fecharam em queda nesta sexta-feira, 13, após Israel iniciar operação militar contra o Irã, que respondeu com o lançamento de mísseis balísticos nesta tarde. Os ataques renovaram tensões geopolíticas e levaram a uma disparada do petróleo, que impulsionou ações do setor.

O Dow Jones caiu 1,79%, aos 42.197,79 pontos; o S&P 500 recuou 1,13%, aos 5.976,96 pontos; e o Nasdaq fechou em queda de 1,30%, aos 19.406,83 pontos.

O índice VIX, espécie de "termômetro do medo" em Wall Street, chegou a saltar para 22 pontos nas máximas do dia.

Na comparação semanal, Dow Jones recuou 1,55%, S&P 500 cedeu 0,75% e Nasdaq baixou 1,06%.

Entre as gigantes petrolíferas, a Chevron subiu 0,65%, e a Exxon Mobil, 2,16%. A APA Corp. subiu 5,31%, a Occidental Petroleum avançou 3,80%, a Diamondback Energy ganhou 3,74% e a Schlumberger teve alta de 1,88%.

Por outro lado, as ações de companhias aéreas e de cruzeiros caíram com a escalada nos preços do petróleo, que alimenta temores sobre um aumento nos custos com combustível para aviões e navios. A United Airlines recuou 4,43%, enquanto a Carnival caiu 4,96%. Papéis do setor de defesa dispararam, entre eles Lockheed Martin (+3,62%).

No começo da tarde, os índices chegaram a arrefecer as perdas após comentários do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre as negociações nucleares com o Irã. No entanto, os negócios voltaram a se deteriorar depois que os iranianos lançaram uma retaliação a Israel.

No noticiário corporativo, a Adobe divulgou resultados fiscais do segundo trimestre acima das expectativas dos analistas e elevou suas projeções para o ano fiscal, impulsionada pela demanda por inteligência artificial. Ainda assim, as ações caíram 5,32%.

Os papéis da Boeing recuaram 1,63% depois de perderem 4,8% na quinta-feira, ainda impactados pela queda de um avião da Air India com 242 pessoas a bordo no oeste da Índia. Um passageiro sobreviveu ao acidente. O avião, um Boeing 787 que se dirigia ao Reino Unido, caiu logo após a decolagem. Segundo o Wall Street Journal, as investigações se concentram na hipótese de perda ou redução de potência dos motores.

A Visa perdeu 4,98% e a Mastercard caiu 4,64% após uma reportagem do Wall Street Journal informar que Walmart e Amazon consideram lançar suas próprias stablecoins, o que poderia desviar recursos das operadoras tradicionais de pagamentos.

*Com informações da Dow Jones Newswires