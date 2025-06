Bolsas da Ásia fecham em baixa generalizada, após ataque de Israel ao Irã

Por Sergio Caldas

São Paulo, 13/06/2025 - As bolsas asiáticas fecharam em baixa generalizada nesta sexta-feira, à medida que um ataque de Israel contra o Irã deflagrou um movimento global de aversão a risco.

O índice japonês Nikkei caiu 0,89% em Tóquio, a 37.834,25 pontos, enquanto o Hang Seng recuou 0,59% em Hong Kong, a 23.892,56 pontos, o sul-coreano Kospi cedeu 0,87% em Seul, a 2.894,62 pontos, e o Taiex registrou perda de 0,96% em Taiwan, a 22.072,95 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto recuou 0,75%, a 3.377,00 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto teve queda mais expressiva, de 1,31%, a 2.001,06 pontos.

Israel atacou o Irã em meio a crescentes tensões sobre o rápido avanço do programa nuclear de Teerã. Na ofensiva, o bombardeio israelense teve como alvos instalações nucleares e líderes militares iranianos. Em retaliação, o Irã lançou mais de 100 drones sobre o território israelense, segundo o Exército de Israel.

Investidores também seguem monitorando desdobramentos das últimas negociações comerciais entre EUA e China, que levaram as duas maiores economias do mundo a retomar nesta semana a trégua tarifária firmada no mês passado.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho pelo segundo pregão consecutivo, com baixa de 0,21% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.547,40 pontos.

