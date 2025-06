Queda de avião: trem de pouso pode revelar falha no motor, diz especialista

O acidente aéreo que vitimou fatalmente mais de 240 pessoas na Índia levantou discussões sobre o que pode ter causado a queda do Boeing 787 Dreamliner, modelo que nunca registrou nenhum acidente.

O que aconteceu

Especialistas em aviação investigam o que causou a queda do avião da Air India na manhã de hoje. A aeronave estava a cerca de 190 metros do chão quando perdeu o sinal e caiu com menos de um minuto de voo.

Imagens sugerem que houve perda de potência da aeronave. Especialistas explicam que pode ter acontecido um problema no funcionamento do motor — que teria ocasionado a queda. Contudo, James Waterhouse, professor de engenharia aeronáutica da USP, explica que é pouco provável que os dois motores tenham tido problema simultaneamente logo após o primeiro minuto de voo.

Um motor pode ter falhado e o outro perdido potência. O especialista ouvido pelo UOL explica que, pela dinâmica do vídeo, percebe-se que a aeronave se inclina para um lado — o que pode sugerir que um dos motores falhou.

É marcante que o avião perde por completo a sustentação. A hipótese mais provável e que tenha sido uma dupla falha de motor, eventualmente. Ou um falhou por inteiro e outro perdeu potência, ou os dois, o que é pouco provável. De alguma forma ali ele perdeu o impulso. Esses motores são confiáveis, são raras as possibilidades de um parar na decolagem, mas se um falha tem o segundo, ele voa com ao menos um motor. A probabilidade dos dois pararem no mesmo momento é raro, é mais fácil ganhar na loteria. Parar dois motores a gente nunca viu, simultaneamente. Esses eventos podem ser atribuídos, também, a contaminação de combustível por exemplo, ou eventualmente um pássaro que voou por ali e atingiu ambas turbinas, o que já aconteceu em outros acidentes.

James Waterhouse, professor de engenharia aeronáutica da USP

Posição do trem de pouso pode expor falha de motor. Logo após decolar, o avião deveria ter tido seu trem de pouso recolhido — o que não aconteceu. John McDermid, professor da Universidade Iorque especialista em engenharia de segurança disse ao Times of India que o voo pode ser abortado até o último momento, e que por isso o problema técnico pode ter sido repentino, pois aconteceu segundo após levantar voo.

Trem de pouso aberto acaba prejudicando a performance da aeronave, mas não se sabe se isso ocasionou a queda. Ao Times of India, o consultor de segurança aeroespacial dos Estados Unidos, Anthony Brickhouse, também explicou que a posição do equipamento sugeria que os pilotos tentariam fazer um pouso.

Informações dos gravadores do avião vão ajudar a elucidar o mistério da queda. Com o Flight Data Recorder (FDR) e o Cockpit Voice Recorder (VCR), ferramentas de monitoramento, será possível entender a configuração da aeronave no momento da crise.

Resultado pericial deve sair em até uma semana. Waterhouse explica que por conta da alta tecnologia da aeronave e do rigor técnico das períficas, o processo de colheita dos dados do avião não deve demorar. Contudo, não se sabe quando essas informações se tornarão públicas.

Um avião moderno tem um gravador de dados de voo que é importante. tem muitos canais muitos dados e provavelmente esta intacto. É fácil de recuperar esses gravadores, eles devem estar a caminho do laboratório de decodificação. Eu acredito que em menos de uma semana eles vão ter tudo, em dois três dias. Mas existe um protocolo rígido para tirar os dados e ratificar, isso tem que ser feito na presença de pessoas credenciadas, varias pessoas, tem protocolo internacional para tratar as informações.

James Waterhouse, professor de engenharia aeronáutica da USP

Primeiro acidente aéreo com o 737 Dreamliner. De acordo com o professor da USP, quando lançado, em 2009, o modelo trouxe várias inovações tecnológicas ao mercado. Atualmente, são cerca de 1.170 aeronaves do tipo voando pelo mundo.

Esse avião marcou época pois foi o que teve mais contribuição tecnológica na historia da aviação. Quando ele foi apresentado ele mostrou uma série de inovações. Quando um avião tem uma inovação ela é exclusiva. Esse avião trouxe várias em um mesmo projeto. A maior delas foi a utilização de fibra de carbono. Ele não é de alumínio, ele é de fibra. Ele trouxe motores com tecnologia especifica, que aumenta o rendimento. Ele trouxe a tecnologia de sistema hidráulico e elétrico. A tecnologia de eletrônicos embarcados. Rompeu o paradigma em quatro diferentes ramos da tecnologia, isso é raro. Nunca teve tanta contribuição em um avião só. Ele foi lançado em 2009.

James Waterhouse, professor de engenharia aeronáutica da USP

Entenda o caso

12.jun.2025 - Imagem publicada pela Força Central de Segurança Industrial da Índia mostra avião após atingir prédio em acidente Imagem: @CISFHQrs/X

O Boeing 787-8 levava 230 passageiros e 12 tripulantes, informou a companhia. A aeronave partiu de Ahmedabad às 13h38 (horário local; 05h08 em Brasília) e caiu logo após a decolagem.

Pedido de ajuda foi feito antes do acidente. Segundo a BBC, um chamado de "mayday", que funciona como um código de emergência, foi emitido para a torre de controle do aeroporto pouco após a decolagem, mas nenhuma outra comunicação foi feita pela aeronave depois disso.

Companhia diz que o único sobrevivente foi levado a um hospital. O nome não foi divulgado pela empresa, que afirmou apenas que ele é um britânico de origem indiana. Porém, a relação da aeronave divulgada pelas autoridades indianas indicam que quem estava na cadeira 11A era Vishwash Kumar Ramesh.

Ministro diz que número oficial de mortos será divulgado apenas após término dos testes de DNA. Amit Shah, ministro do interior do país, disse em comunicado que os testes estão em andamento. "Em nome do governo da Índia, do governo de Gujarat e do primeiro-ministro, expresso profundas condolências", diz a declaração.

A polícia de Ahmedabad revisou o número de mortos para "mais de 240", entre pessoas que estavam no avião e atingidos. As autoridades locais chegaram a divulgar anteriormente que seriam 294 mortos, mas revisaram o número para baixo. A comissária da polícia Vidhi Chaudhary disse à Reuters que o número anterior incluía parte de corpos contabilizados duas vezes. Ao menos 19 pessoas teriam morrido em solo após a queda, disse Chaudhary, segundo a agência AFP.

A maioria dos corpos, carbonizada, está irreconhecível, comunicou Chaudhary. Familiares aguardam a identificação das vítimas na porta do Hospital Civil em Ahmedabad. O primo de uma tripulante disse à BBC Internacional que estava tentando informações há horas, mas sem sucesso. "Desde que os corpos começaram a chegar, estamos examinando. Estamos exaustos. Perdemos a noção do tempo", disse um médico do hospital.

A aeronave estava com 169 indianos, 53 britânicos, um canadense e sete portugueses, esclareceu a Air India. Dez tripulantes e dois pilotos, cujas nacionalidades não foram informadas, também estavam no avião. Após o anúncio sobre o acidente, a companhia aérea atualizou sua foto para uma imagem preta nas redes, sinalizando luto. Onze dos passageiros eram crianças, segundo o ministro da Aviação Civil Murlidhar Mohol.