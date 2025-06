Auxílio Gás volta a ser liberado em junho; veja as datas de pagamento

Os pagamentos do Auxílio Gás voltarão a ser feitos pelo governo federal neste mês de junho, seguindo o cronograma habitual, que prevê transferências a cada dois meses, apenas nos meses pares do ano.

Datas dos pagamentos, conforme o final do NIS

Final 1 - 16 de junho

Final 2 - 17 de junho

Final 3 - 18 de junho

Final 4 - 19 de junho

Final 5 - 20 de junho

Final 6 - 23 de junho

Final 7 - 24 de junho

Final 8 - 25 de junho

Final 9 - 26 de junho

Final 0 - 30 de junho

Como funciona o Auxílio Gás?

O Auxílio Gás tem como principal objetivo aliviar os efeitos do preço do gás de cozinha para famílias em situação de vulnerabilidade social que estão registradas no Cadastro Único do governo.

O valor liberado corresponde ao preço integral de um botijão de 13 kg de gás liquefeito de petróleo, conforme a média nacional calculada pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).

Em abril de 2025, o valor disponibilizado foi de R$ 108 por família, mas esse montante pode ser ajustado conforme a oscilação dos preços do GLP.

Para ter acesso ao benefício, é necessário que a renda por integrante do grupo familiar não ultrapasse meio salário mínimo. Famílias já contempladas pelo Bolsa Família também podem receber o Auxílio Gás.

Os repasses são realizados diretamente em conta bancária ou poupança digital em nome do responsável familiar. Se não houver conta existente, o sistema cria automaticamente uma conta poupança social digital.

Após o crédito do valor, o beneficiário tem até 120 dias para utilizar o recurso. Após esse prazo, o valor pode ser estornado ou ficar indisponível para movimentação.