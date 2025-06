Companhias aéreas desviam voos após ataque israelense ao Irã; espaço aéreo foi fechado

As companhias aéreas saíram do espaço aéreo sobre Israel, Irã, Iraque e Jordânia nesta sexta-feira, depois que Israel lançou ataques contra alvos no Irã, segundo dados do Flightradar24, com as empresas aéreas lutando para desviar e cancelar milhares de voos.

A proliferação de zonas de conflito em todo o mundo está se tornando um fardo cada vez maior para as operações e a lucratividade das companhias aéreas, além de ser uma preocupação cada vez maior com a segurança. Os desvios aumentam os custos de combustível das companhias aéreas e prolongam o tempo de viagem.

Israel disse nesta sexta-feira que teve como alvo as instalações nucleares do Irã, fábricas de mísseis balísticos e comandantes militares no início do que advertiu que seria uma operação prolongada para impedir que Teerã construísse uma arma atômica.

O Aeroporto Ben Gurion, em Tel Aviv, foi fechado e as unidades de defesa aérea de Israel ficaram em alerta máximo para possíveis ataques de retaliação do Irã.

A El Al Airlines de Israel disse que havia suspendido os voos de e para Israel, assim como a Air France KLM e as companhias aéreas de baixo custo Ryanair e Wizz.

A Wizz disse que havia redirecionado os voos afetados pelo fechamento do espaço aéreo na região pelas próximas 72 horas. As companhias aéreas israelenses El Al, Israir e Arkia estavam retirando os aviões do país.

Com o fechamento do espaço aéreo russo e ucraniano devido à guerra, a região do Oriente Médio tornou-se uma rota ainda mais importante para voos internacionais entre a Europa e a Ásia.

Cerca de 1.800 voos de e para a Europa foram afetados até o momento nesta sexta-feira, incluindo aproximadamente 650 voos cancelados, de acordo com o Eurocontrol.

A escalada do conflito no Oriente Médio derrubou as ações das companhias aéreas na Europa e no Oriente Médio, com a IAG, proprietária da British Airways, caindo 3,8% e a easyJet 3,5%.

Muitas companhias aéreas globais já haviam interrompido os voos de e para Tel Aviv depois que um míssil disparado pelos rebeldes Houthi do Iêmen contra Israel, em 4 de maio, aterrissou perto do aeroporto.

O espaço aéreo iraniano foi fechado até novo aviso, de acordo com a mídia estatal e avisos aos pilotos.

A Air India, que sobrevoa o Irã em seus voos na Europa e na América do Norte, disse que vários voos estão sendo desviados ou retornaram à sua origem, incluindo os de Nova York, Vancouver, Chicago e Londres.

A Lufthansa, da Alemanha, disse que seus voos para Teerã foram suspensos e que, por enquanto, evitaria o espaço aéreo iraniano, iraquiano e israelense.

A Emirates também cancelou voos de e para o Iraque, Jordânia, Líbano e Irã.

O Iraque fechou seu espaço aéreo na madrugada de sexta-feira e suspendeu todo o tráfego em seus aeroportos, informou a mídia estatal iraquiana.

O leste do Iraque, próximo à sua fronteira com o Irã, contém um dos corredores aéreos mais movimentados do mundo, com dezenas de voos cruzando entre a Europa e o Golfo, muitos deles em rotas da Ásia para a Europa, a qualquer momento.

A Jordânia, que fica entre Israel e o Iraque, também fechou seu espaço aéreo várias horas após o início da campanha israelense.

A autoridade de aviação civil da Rússia, Rosaviatsia, disse que havia instruído as companhias aéreas russas a pararem de usar o espaço aéreo do Irã, Iraque, Israel e Jordânia até 26 de junho. Ela disse que os voos para aeroportos no Irã e em Israel também estavam fora dos limites para as companhias aéreas civis.

Os dados do FlightRadar mostraram que o espaço aéreo sobre o Irã, o Iraque e a Jordânia estava vazio no final da manhã desta sexta-feira na Europa, com voos direcionados para a Arábia Saudita e o Egito.

"O tráfego agora está sendo desviado para o sul, via Egito e Arábia Saudita, ou para o norte, via Turquia, Azerbaijão e Turcomenistão", de acordo com o Safe Airspace, um site administrado pela OPSGROUP, uma organização baseada em membros que compartilha informações sobre riscos de voo.

O conflito israelense-palestino no Oriente Médio desde outubro de 2023 fez com que a aviação comercial compartilhasse os céus com barragens de drones e mísseis de curta duração nas principais rotas de voo - alguns dos quais, segundo informações, estavam próximos o suficiente para serem vistos por pilotos e passageiros.

Seis aeronaves comerciais foram derrubadas involuntariamente e houve três quase acidentes desde 2001, de acordo com a consultoria de risco de aviação Osprey Flight Solutions.

No ano passado, aviões foram abatidos por armamentos no Cazaquistão e no Sudão. Esses incidentes ocorreram após a queda do voo MH17 da Malaysia Airlines sobre o leste da Ucrânia em 2014 e do voo PS752 da Ukraine International Airlines a caminho de Teerã em 2020.

(Reportagem adicional de Steven Scheer, em Jerusalém; Christoph Steitz, em Frankfurt, e Alexander Marrow, em Londres)