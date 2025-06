Antes de prisão, Machado esteve com Bolsonaro e se preparava para São João

Antes de ser preso na manhã de hoje, o ex-ministro do Turismo de Jair Bolsonaro (PL) Gilson Machado esteve com o ex-presidente e se preparava para as festas juninas no Recife.

O que aconteceu

Machado esteve com Bolsonaro em Natal ontem. Nas redes sociais, ele afirmou que foi à cidade justamente com o objetivo de acompanhar o ex-presidente e lembrou o mal-estar sofrido por Bolsonaro quando cumpria agenda na capital potiguar, em 11 de abril. O ex-ministro também estava com ele na ocasião.

Gilson recebeu o ex-presidente no aeroporto de Natal. Nos vídeos publicados, ele anuncia que Bolsonaro está "recuperado" e que vai recomeçar a "Rota 22" pelo Nordeste.

Último vídeo publicado por ele antes de voltar ao Recife é de um almoço com Bolsonaro. Machado comemorou a recuperação do ex-presidente, que passou por uma cirurgia no intestino após o mal-estar em abril e ficou três semanas internado.

Sanfoneiro, Machado se preparava para uma série de celebrações juninas em Pernambuco. Ao UOL, ele disse que, além das apresentações para o São João, estava concentrado em eventos para comemorar os 30 anos de carreira artística. Por isso, segundo ele, não havia passado os últimos dias com o ex-presidente.

Bolsonaro ligou para Machado um dia depois de prestar depoimento ao STF. O ex-ministro diz que na ligação, às 5h40 de quarta-feira (11), o ex-presidente perguntou como o amigo e ex-ministro avaliava o seu desempenho diante de Alexandre de Moraes, no STF.