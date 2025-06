ANP: Preço médio do litro da gasolina cai 0,5%, para R$ 6,22

O preço médio da gasolina caiu 0,5% na semana de 8 a 14 de junho contra a semana anterior, para R$ 6,22 o litro, segundo o Levantamento de Preços da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A queda ainda reflete a redução de 5,6% feita no último dia 3 de junho.

A gasolina já havia registrado queda de 0,3% na semana de 1º a 7 de junho, absorvendo parte da redução do preço pela Petrobras. Segundo analistas, o impacto total do novo preço leva algum tempo, já que depende do fim dos estoques dos postos de abastecimento.

O diesel S-10 também caiu 0,5% no período, para um preço médio de R$ 6,02 o litro. A queda também reflete reduções feitas em maio pela estatal. Já o gás de cozinha teve a menor queda, de 0,2%, com o preço médio do botijão de 13 quilos de R$ 108,50 o metro cúbico.