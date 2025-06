Alpargatas: Eastman será distribuidora exclusiva da Havaianas nos Estados Unidos e Canadá

A Alpargatas informou nesta sexta-feira (13) que celebrou um contrato de fornecimento e distribuição (Supply and Distribution Agreement) com o Eastman Group, por meio da entidade Eastman Outdoor Group, Inc., no qual a Eastman passará a ser a distribuidora exclusiva de produtos da marca Havaianas nos Estados Unidos e Canadá.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa destaca que os referidos mercados são peças relevantes da estratégia de internacionalização da Alpargatas, considerando a relevância do consumo da categoria nos países e sua importância para a consolidação da marca Havaianas como uma referência global. "Esses mercados oferecem oportunidades para a evolução de nosso portfólio de produtos, diversificação de canais de distribuição e ganhos de eficiência operacional", afirma.

Segundo a empresa, o contrato assinado constitui um passo estratégico importante, ao alterar o modelo de operação naqueles países, saindo de uma operação direta para um modelo de distribuição. "Neste novo modelo, a Alpargatas seguirá focada apenas na construção de marca, enquanto toda a operação logística, comercial e de back office passarão a ser desempenhadas por nosso parceiro, com os benefícios de sua escala operacional e comercial existentes e de sua presença nos canais de interesse através de outras marcas", explica.

A Alpargatas informa ainda que a parceria estratégica com o Eastman Group busca endereçar ao mesmo tempo dois objetivos principais: de um lado, utilizar um modelo operacional e comercial de maior eficiência de custos, por depender de uma estrutura local menor que a atual, apenas focada na construção de marca; de outro lado, alavancar a presença em canais estratégicos, expandindo a rede de distribuição. "Seguiremos investindo na construção e fortalecimento da marca Havaianas, com foco na adequação do portfólio de produtos, ganho de competitividade e alinhamento com nosso posicionamento e estratégia global", diz.

O Eastman Group é um distribuidor que atua no mercado americano desde 1939, com forte presença nas várias categorias de calçados, vestuário e lifestyle. "Ao longo de décadas, construiu uma sólida rede de distribuição e capilaridade em todo o território norte-americano com presença logística nas duas costas, consolidando parcerias com grandes varejistas em diferentes canais e com um portfólio de cerca de 30 marcas distribuídas ou licenciadas", destaca.

O contrato de distribuição não prevê desembolsos financeiros iniciais de qualquer das partes e terá prazo inicial de quatro ano, podendo ser prorrogado caso sejam atingidas determinadas métricas previamente acordadas entre as partes ou mediante mútuo acordo.

"Ao longo de 2025 trabalharemos conjuntamente no processo de transição para que a temporada de 2026 já seja a primeira sob o novo modelo", conclui a Alpargatas.