Alckmin: governo está trabalhando para reverter a taxação aplicada pelos EUA a produtos do País

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), disse nesta sexta-feira, 13, que o governo está trabalhando para reverter a taxação aplicada pelos Estados Unidos a produtos brasileiros.

"Achamos injusto e estamos trabalhando, estamos trabalhando para a gente abrir as negociações", disse o vice-presidente, na saída de uma reunião com o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp), em Jundiaí. "As reuniões técnicas já estão ocorrendo."

Alckmin argumentou que a relação comercial com o Brasil não é problema para os Estados Unidos, que têm superávit com o País.