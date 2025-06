Ações de petroleiras avançam na B3 com aumento da tensão no Oriente Médio

SÃO PAULO (Reuters) - As ações de empresas petrolíferas tinham uma sessão positiva na bolsa paulista nesta sexta-feira, em meio à disparada dos preços do petróleo no mercado internacional após Israel atacar o Irã, que prometeu retaliar.

Por volta de 11h50, Petrobras PN avançava 2,14% e Petrobras ON subia 2,6%, enquanto Brava Energia ON valorizava-se 2,54%, Prio ON tinha elevação de 1,74% e PetroReconcavo ON ganhava 2,24%.

No mesmo horário, o Ibovespa cedia 0,58%.

"A intensificação das tensões geopolíticas no Oriente Médio eleva o prêmio de risco no petróleo, criando um efeito positivo imediato para a Petrobras e demais produtoras como Prio, Brava e Petroreconcavo", destacou a Genial Investimentos.

Em relatório a clientes, a equipe destacou ainda que, no curto prazo, o valuation dessas companhias tende a ser favorecido. Mas, no médio prazo, acrescentou, é importante monitorar se a escalada se limita à retórica ou atinge infraestruturas cruciais.

No exterior, o contrato do petróleo Brent disparava 6,86%, a US$74,12, enquanto o WTI saltava 7%, a US$72,80.

De acordo com analistas do BTG Pactual, em relatório a clientes, o movimento da commodity reforça a vulnerabilidade do petróleo a choques geopolíticos, com as tensões no Oriente Médio novamente provocando oscilações acentuadas nos preços.

"Embora a volatilidade de curto prazo possa persistir, mantemos nossa preferência por empresas de baixo custo e alto fluxo de caixa... que estão bem posicionados para enfrentar cenários macro e geopolíticos incertos", afirmaram. Entre essas companhias, eles citaram a Prio.