Ações de China e Hong Kong fecham em baixa com aversão a riscos após ataques israelenses ao Irã

XANGAI (Reuters) - As ações da China e de Hong Kong caíram nesta sexta-feira, refletindo as perdas nos mercados regionais, com os investidores correndo para ativos seguros em resposta aos ataques israelenses contra o Irã que aumentaram as tensões no Oriente Médio.

Israel lançou ataques contra o Irã nesta sexta-feira dizendo que tinha como alvo instalações nucleares, fábricas de mísseis balísticos e comandantes militares durante o início de uma operação prolongada para impedir que Teerã construa uma arma atômica.

No fechamento, o índice de Xangai teve queda de 0,75%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,72%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 0,59%.

No entanto, o sentimento de aversão ao risco elevou as ações de ouro e de mineradoras, com empresas como Western Region Gold Co, Shandong Gold Mining Co e Zhongjin Gold Corp fechando em alta de mais de 2%.

O subíndice de defesa da China avançou 1,7%.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,89%, a 37.834 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,59%, a 23.892 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,75%, a 3.377 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,72%, a 3.864 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,87%, a 2.894 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,96%, a 22.072 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,27%, a 3.911 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,21%, a 8.547 pontos.