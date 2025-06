2º lote da restituição do IR: veja quando será nova rodada de depósitos

O prazo para envio da declaração do Imposto de Renda 2025 foi encerrado em 30 de maio, e, na mesma data, a Receita Federal realizou o depósito do primeiro lote da restituição. Agora, os contribuintes aguardam a liberação do segundo lote, previsto para ocorrer no dia 30 de junho.

Cronograma de restituição do Imposto de Renda 2025:

1º lote: 30 de maio (pagamento já efetuado)

2º lote: 30 de junho

3º lote: 31 de julho

4º lote: 29 de agosto

5º e último lote: 30 de setembro

Quem recebe primeiro?

A distribuição segue uma ordem de prioridades estabelecida por lei.

Os primeiros contemplados são pessoas com 80 anos ou mais.

Em seguida, idosos acima de 60 anos, pessoas com deficiência ou com enfermidades graves.

Depois, são priorizados os contribuintes cuja principal ocupação seja o ensino.

Na sequência, entram os que utilizaram a declaração preenchida automaticamente e escolheram receber via Pix.

Caso haja empate nos critérios, o desempate ocorre conforme a data de envio da declaração.

Como saber se irá receber?

Para consultar se a restituição foi liberada, acesse o site da Receita Federal. É necessário informar o número do CPF, a data de nascimento e o ano de referência (2025).

As informações são atualizadas mensalmente. Se a restituição ainda não tiver sido liberada, mas não houver nenhuma pendência na declaração, aparecerá o aviso: "em fila de restituição".