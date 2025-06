'Onde está Zambelli?': deputado italiano questiona governo Meloni na Câmara

O deputado italiano Angelo Bonelli apresentou ontem uma nova interpelação parlamentar exigindo que o governo da premiê Giorgia Meloni se manifeste oficialmente sobre o paradeiro da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), alvo de um mandado de prisão internacional.

O que aconteceu

Deputado de esquerda exige explicações públicas de ministros sobre caso Zambelli. A parlamentar foi condenada a 10 anos de prisão, em decisão unânime da Primeira Turma do STF (5 a 0), em maio. Semanas depois, deixou o Brasil (ela estava com o passaporte em mãos) e passou a ser considerada foragida.

"Amanhã haverá uma resposta. Qual? Não sei, mas haverá", disse Bonelli ao UOL. A interrogação foi registrada com pedido de resposta oral, o que abre caminho para que os ministros da Justiça, Relações Exteriores e Interior sejam questionados publicamente no Parlamento amanhã. As interpelações parlamentares estão previstas para começarem às 9h35 (horário local) e poderão ser acompanhadas ao vivo pela WebTV da Câmara dos Deputados italiana.

O líder da Aliança Verde e de Esquerda e do Movimento Europa Verde cobra explicações diretas do governo Meloni por não ter agido diante da entrada de Zambelli na Itália, mesmo com um alerta oficial sobre sua situação judicial. Segundo o parlamentar, o Ministério do Interior foi informado sobre a condição de foragida de Zambelli no último dia 4 de junho, data em que ele apresentou uma primeira interrogação formal.

Com a exigência de resposta oral, a expectativa é que os ministros quebrem o silêncio. Se optarem por ignorar novamente, o tema deve ganhar ainda mais força entre parlamentares italianos e brasileiros, avalia o deputado.

"Onde está Zambelli?", resume Bonelli. O italiano afirma que sua ação no Parlamento ecoa a pergunta que muitos têm feito.

O silêncio do governo italiano diante de um mandado de prisão internacional e da permanência de uma parlamentar brasileira foragida no país é inaceitável.

Angelo Bonelli, deputado italiano líder da Aliança Verde e de Esquerda

O UOL procurou a assessoria de Carla Zambelli e aguarda um posicionamento.

As perguntas do deputado italiano

No novo documento, Bonelli questiona: "Quais são os motivos que impediram a detenção policial, ou ao menos a adoção de medidas de vigilância e monitoramento da foragida Zambelli ao entrar em território italiano pelo aeroporto de Fiumicino, sendo que sua situação era conhecida pelo Ministério do Interior desde 4 de junho?"

O parlamentar também quer saber por que o governo italiano não executou o mandado de prisão internacional contra Zambelli. Ele questiona ainda sobre que tipo de proteção ou apoio permite que ela permaneça na Itália, mesmo após ser considerada foragida. Além disso, quer saber também quais medidas o governo pretende adotar para cumprir a Lei 144/1991, que regula os procedimentos de extradição entre Itália e Brasil.

No documento enviado ao Parlamento, Bonelli amplia o escopo da cobrança e cita diretamente Bolsonaro e seus filhos. Ele pergunta se o ex-presidente Jair solicitou ou obteve cidadania italiana e pede informações sobre os processos de cidadania de Flávio, Eduardo, Carlos e Jair Renan Bolsonaro, todos citados em diferentes investigações no Brasil.

Segundo Bonelli, os laços entre Bolsonaro, sua base política e a presença de Zambelli na Itália merecem atenção urgente das autoridades italianas. O parlamentar lembra que Bolsonaro é réu no Supremo Tribunal Federal por suspeita de tentativa de golpe de Estado após sua derrota nas eleições de 2022.

Bonelli conta que tem recebido mensagens de brasileiros pedindo explicações sobre o caso. "Quero dizer que muitos me escreveram do Brasil perguntando quando o governo responderia. Amanhã haverá uma resposta. Qual? Não sei."

A presença de Zambelli em solo italiano tem provocado questionamentos diplomáticos e políticos. A deputada, ex-aliada de Bolsonaro, líder do seu partido, anunciou que deixou o Brasil (ela estava com o passaporte em mãos) no fim de maio. O ministro do STF Alexandre de Moraes determinou, no início de junho, a prisão da parlamentar do PL e a inclusão de seu nome na lista de difusão vermelha da Interpol.

A condenação no STF

Zambelli foi condenada a dez anos de prisão e à perda de mandato por ter invadido o sistema do CNJ. A decisão foi por unanimidade na Primeira Turma do STF — segundo a denúncia, a parlamentar contratou um hacker para inserir um mandado de prisão contra o ministro Moraes, assinado por ele mesmo.

Advogado deixou o caso momentos após a deputada anunciar que tinha saído do país. Em nota enviada à imprensa, Daniel Bialski disse que foi apenas "avisado" sobre a viagem de Zambelli e que deixaria o cargo "por motivos de foro íntimo".