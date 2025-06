Wi-fi gratuito, novos elevadores e mais: os planos do Metrô para o Terminal Barra Funda

A Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) lançou nesta quarta-feira, 11, o edital de licitação para a concessão do Terminal Rodoviário Barra Funda, localizado na zona oeste de São Paulo.

A proposta pretende atrair empresas do setor privado para administrar o terminal e promover uma modernização do espaço. O prazo da concessão será de 15 anos e as propostas das empresas interessadas devem ser apresentadas em pregão eletrônico marcado para o dia 12 de agosto.

Entre as melhorias apontadas pelo Metrô estão:

- novo piso em granito;

- reformas dos banheiro;

- troca de coberturas e domos;

- instalação de novas escadas rolante;

- novos elevadores;

- wi-fi gratuito.

O contrato permitirá que a vencedora do certame implemente serviços adicionais, como pontos de recarga para veículos elétricos e sistemas eletrônicos de venda de passagens rodoviárias.

"Tudo isso vai tornar a experiência dos passageiros mais confortável, segura e acessível", diz o Metrô, em nota, que estima que a concessão deve gerar uma receita acessória de cerca R$ 84,8 milhões em 180 meses.

Inaugurada em 1988, no bairro homônimo, a Estação Barra Funda do Metrô possui um espaço 61.500 m2.

O local também é um polo de mobilidade, por interligar metrô, trens de subúrbio e de longa distância, além de ônibus urbanos e rodoviários. Estima-se que 3,2 milhões de passageiros utilizam o terminal anualmente.

O número também é avolumado pela localização do terminal, próximo a universidades e espaços culturais e esportivos de médio e grande portes, como o estádio do Palmeiras, o Memorial da América Latina, o Parque da Água Branca, o Espaço das Américas, Uninove e o câmpus da Universidade Estadual Paulista (Unesp).