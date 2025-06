Wall Street fecha em alta, mas incerteza prevalece nos mercados

A Bolsa de Valores de Nova York fechou no azul nesta quinta-feira (12) com a ajuda de algumas das grandes empresas de tecnologia americanas e por um dado de inflação melhor que o esperado, mas também um pouco limitada pelas incertezas em torno da política comercial dos Estados Unidos.

Assim, os índices Dow Jones Industrial e Nasdaq fecharam com ganhos de 0,24% cada um, enquanto o S&P 500 avançou 0,38%.

Persiste uma "incerteza quanto à evolução das relações comerciais e ao aumento das tarifas", resumiram analistas do Briefing.com.

Na noite de quarta-feira, o presidente Donald Trump anunciou sua intenção de enviar daqui a duas semanas correspondências a alguns países para anunciar as condições de Washington para que se conclua um acordo em torno das tarifas.

Esses comentários "provocaram algumas vendas" no mercado, observou Jack Albin, analista da Cresset.

Em relação aos indicadores, o PPI, de preços ao produtor, uma medida de inflação no atacado, avançou 0,1% em maio, depois de um recuo de 0,2% no mês anterior, de acordo com os números publicados pelo Departamento de Trabalho dos Estados Unidos.

Os analistas esperavam um avanço um pouco mais sólido (0,2%), de acordo com o consenso da MarketWatch.

Esse índice "mostra que as pressões sobre os preços derivadas das tarifas são menos intensas que as resultantes das pesquisas com empresas", destaca Bill Adams, do Comerica Bank.

"Há sinais de um verdadeiro enfraquecimento da economia americana", ressaltou Adam Button, do ForexLive.

Entre as ações do dia, o grupo Oracle, especialista em "cloud" (computação na nuvem) e inteligência artificial (IA), subiu 13,31%, para 199,85 dólares, com um aumento de 11% em seu faturamento no quarto trimestre de seu exercício fiscal, mais que o previsto pelo consenso de analistas.

A Boeing, por sua vez, caiu 4,77%, para 203,80 dólares, após a queda de um 787 da companhia Air India na cidade indiana de Ahmedabad. O acidente deixou pelo menos 265 mortos.

