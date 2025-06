Vídeo de apoiadores de Lula em Paris é de 2022, e não de viagem recente

Publicações nas redes sociais compartilham e tratam como se fosse recente um vídeo que mostra dezenas de pessoas ovacionando Lula em Paris.

As imagens são verdadeiras e realmente foram gravadas na capital francesa, mas foram registradas em 2022, quando Lula ainda não havia sido eleito presidente pela terceira vez. Os posts desinformativos tentam falsamente associar o vídeo à viagem do petista à França na semana passada.

O UOL Confere considera distorcido conteúdos que usam informações verdadeiras em contexto diferente do original, alterando seu significado de modo a enganar e confundir quem os recebe.

O que diz o post

A publicação contém um vídeo no qual dezenas de pessoas estão na rua e cantam o jingle "Olê, olê, olê, olá, Lula, Lula" repetidas vezes. Não há qualquer referência sobre a data em que a cena foi gravada.

"Lula em Paris por essa o gado não esperava", diz o texto sobreposto ao vídeo. O post foi publicado na sexta-feira, dando a entender que a cena ocorreu durante a visita oficial do presidente à França na semana passada.

Por que é distorcido

Vídeo original é de 2022. Com o auxílio de uma busca reversa, foi possível chegar ao conteúdo original. As imagens foram publicadas pelo PT em seu perfil oficial no YouTube em 26 de setembro de 2022. Elas mostram apoiadores de Lula, então candidato à presidência da República, às vésperas do primeiro turno das eleições (aqui e abaixo). Portanto, o ato não tem qualquer relação com a recente viagem do petista à França, como insinuam as peças enganosas.

Ato foi realizado em Paris. De fato, a cena foi registrada na capital francesa, mais exatamente na rua Affre, no 18º distrito (aqui e abaixo), como se pode verificar pela fachada da igreja de Saint-Bernard de la Chapelle (abaixo, em destaque).

Imagem da Igreja de Saint-Bernard de la Chapelle (em destaque) no Google Street View (à esq) se repete em vídeo original (centro) e em post enganoso (à dir) e comprova local de ato pró-Lula em Paris Imagem: Arte UOL Confere sobre Reprodução/Google Street View, Reprodução/YouTube e Reprodução/Instagram

Lula viajou semana passada para a França em visita de Estado. A agenda do petista incluiu diversas reuniões com o presidente Emmanuel Macron ao longo de quatro dias. Foi a primeira visita de um chefe de Estado brasileiro à França nos últimos 13 anos (aqui). Durante a passagem de Lula pelo país europeu, empresas francesas anunciaram um investimento em torno de R$ 100 bilhões no Brasil nos próximos cinco anos (aqui). Entre os fatos marcantes da viagem, Lula emocionou-se ao fazer um discurso em defesa da Palestina ao lado de Macron (aqui). A visita da comitiva brasileira teve como uma de suas principais missões tentar destravar um acordo entre o Mercosul e a União Europeia, o que poderia render até R$ 37 bilhões ao Brasil (aqui). Lula pediu para o presidente francês "abrir seu coração" e selar o acerto (aqui).

Viralização. Até hoje, uma publicação no Instagram tinha mais de 13,3 mil curtidas.

Este conteúdo também foi checado pela Reuters.

