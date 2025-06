Bolsonaro não disse que reverteu inelegibilidade; vídeo foi manipulado

É falso o vídeo compartilhado nas redes sociais e que mostra Jair Bolsonaro supostamente dizendo que disputará as eleições presidenciais de 2026 após "resolver" a questão da inelegibilidade.

A fala do ex-presidente foi adulterada com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial. No conteúdo original, ele se pronunciou após a derrota para Lula nas eleições de 2022.

O que diz o post

Em vídeo, Bolsonaro supostamente diz: "Me recuso a estar inelegível. Eu chamei meus advogados, os melhores do Brasil, e conseguimos resolver isso então. 2026 estarei me candidatando para presidente do Brasil novamente". Abaixo, há uma foto do ex-presidente ao lado de Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador do estado de São Paulo.

"Bolsonaro está livre!! 2026 vem para presidente.", diz uma frase sobreposta ao vídeo.

Por que é falso

Vídeo utilizado em posts enganosos foi alterado por IA. O UOL Confere submeteu o vídeo compartilhado pelos posts desinformativos à análise do Hive Moderation, especializado na identificação de adulterações digitais. A ferramenta apontou uma probabilidade de 99,5% de o áudio ter sido adulterado por inteligência artificial (abaixo).

Hive Moderation indica 99,5% de probabilidade de áudio ter sido alterado digitalmente Imagem: Reprodução

Dublagem falsa não condiz com movimentos da boca de Bolsonaro. Nos conteúdos enganosos, é possível perceber que há uma falta de sincronia entre a fala atribuída ao ex-presidente e a movimentação da boca dele. Este tipo de distorção é comum em vídeos adulterados digitalmente.

Em conteúdo original, Bolsonaro reconhece derrota nas urnas. Uma busca reversa permitiu encontrar o vídeo original, publicado em 1º de novembro de 2022. Nele, Bolsonaro falou pela primeira vez após a confirmação da vitória de Lula nas eleições presidenciais daquele ano (aqui e abaixo). Em momento algum Bolsonaro fala sobre inelegibilidade, até pelo fato de a perda de seus direitos políticos ser confirmada apenas em 2023.

Publicações falsas espelharam vídeo original. Nota-se que os posts desinformativos utilizaram outro recurso comum em publicações deste tipo ao espelharem o conteúdo original, como é possível notar pelas posições invertidas do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) (em vermelho) e do senador Ciro Nogueira (PP-PI) (em amarelo), que estão logo atrás de Bolsonaro, e do broche usado pelo ex-presidente em seu paletó (em rosa) (abaixo).

Vídeo com dublagem falsa de Bolsonaro (à dir) espelhou conteúdo original (à esq) Imagem: Arte UOL Confere sobre Reprodução

Bolsonaro está inelegível até 2030. O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) declarou o ex-presidente inelegível por oito anos, contados a partir das eleições de 2022, com base em duas ações. Na primeira, em junho de 2023, Bolsonaro foi condenado por realizar uma reunião com embaixadores em julho de 2022 (aqui). O encontro, transmitido pela TV Brasil, ficou marcado pelos ataques do então presidente à credibilidade do sistema eleitoral brasileiro (aqui). Na segunda, em outubro de 2023, o TSE condenou Bolsonaro e o general Walter Braga Netto, candidato a vice na chapa, por abuso de poder e pelo uso eleitoral das comemorações do Bicentenário da Independência, em 7 de Setembro de 2022 (aqui). Em ambas, o placar foi de 5 a 2 a favor da punição.

Boatos sobre revogação da inelegibilidade de Bolsonaro voltaram a circular. Esta não é a primeira vez na qual publicações falsas afirmam que o ex-presidente recuperou seus direitos políticos e está livre para se candidatar às eleições presidenciais de 2026. O UOL Confere e outras agências de checagem já desmentiram conteúdos enganosos sobre o tema. (aqui, aqui, aqui e aqui).

