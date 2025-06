Único sobrevivente de acidente de avião na Índia se pergunta como isso foi possível

O único sobrevivente do voo da Air India que caiu nesta quinta-feira (12) em Ahmedabad, no oeste da Índia, com 242 pessoas a bordo, se pergunta como conseguiu escapar da morte, segundo a sua família.

"Não faço ideia de como saí desse avião", disse ele a seu irmão, segundo a agência britânica Press Association, que citou este último, Nayan Kumar Ramesh, de 27 anos.

Os irmãos residem em Leicester, no Reino Unido, para onde se dirigia o avião acidentado, que tinha Londres como destino.

A BBC entrevistou Ajay Valgi, um primo do sobrevivente, em Leicester. Segundo ele, Vishwash Kumar Ramesh entrou em contato com sua família para dizer que estava "bem".

A imprensa indiana informou que o afortunado ocupava o assento 11A, depois que vídeos circularam nas redes sociais mostrando um homem com a camisa manchada de sangue que, mancando, conseguia caminhar até uma ambulância.

Ele apresentou um cartão de embarque em nome de Vishwash Kumar Ramesh, de 40 anos, um dos 53 cidadãos britânicos a bordo da aeronave. A AFP não conseguiu confirmar essas informações.

As equipes de resgate indianas, acompanhadas de cães farejadores, fizeram inspeções durante toda a noite entre os destroços para tentar averiguar as causas da explosão da aeronave, um Boeing 787-8 Dreamliner da Air India, que voava rumo ao aeroporto londrino de Gatwick.

O avião virou uma bola de fogo pouco depois de decolar da metrópole do oeste da Índia.

- Testes de DNA -

Entre os destroços da aeronave e os escombros dos edifícios incendiados contra os quais o avião se chocou foram retirados muitos corpos. Nessa área residem médicos, profissionais de saúde e suas famílias, por isso o acidente também deixou muitas vítimas em terra.

Num primeiro momento, a polícia havia dito que "não parecia haver nenhum sobrevivente", mas, horas depois, as autoridades confirmaram os comentários, bastante inverossímeis, acerca de um homem que teria sobrevivido à catástrofe.

"Sim, confirmamos que há um sobrevivente", disse à AFP Dhananjay Dwivedi, secretário principal do Departamento de Saúde do estado de Gujarat.

Segundo ele, o homem estava sendo atendido em um hospital, mas não deu mais detalhes.

O ministro do Interior indiano, Amit Shah, que visitou o local do acidente e o hospital, se disse "chocado por esse acidente, além do que as palavras podem expressar". Amit Shah representa Ahmedabad como deputado.

Também afirmou aos jornalistas que havia "visto" o "sobrevivente".

A história do britânico é a única boa notícia nesta tragédia, entre tantos relatos tristes sobre as vítimas: pessoas idosas que visitariam seus filhos no Reino Unido ou famílias que retornavam para suas casas.

A Air India organizou voos de socorro ? um da capital, Nova Delhi, e outro de Mumbai ? para Ahmedabad para "os familiares dos passageiros e do pessoal" da companhia aérea, segundo um comunicado do Ministério de Informação.

Os familiares terão que participar da dolorosa tarefa de identificar os corpos, muitos dos quais ficaram gravemente queimados.

Dhananjay Dwivedi anunciou que instalações de coleta de DNA foram disponibilizadas no BJ Medical College em Ahmedabad.

"Convidamos as famílias dos passageiros, sobretudo seus pais e filhos, a fornecerem amostras para que as vítimas possam ser identificadas o mais rápido possível", indicou o secretário de Saúde.

