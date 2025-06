Um passageiro sobrevive ao desastre com avião da Air Índia em Ahmedabad

A aeronave, um Boieng 787, com 242 passageiros a bordo, seguia para o Aeroporto de Gatwick, em Londres, mas caiu pouco depois das 13h39 locais de quinta-feira, 12 de junho. A polícia encontrou um sobrevivente no assento 11A.

A Administração de Segurança nos Transportes dos EUA (NTSB) anunciou que vai liderar uma equipe de investigadores americanos para viajar à Índia para "prestar assistência".

"De acordo com os protocolos do Anexo 13 da Organização da Aviação Civil Internacional (OIA), todas as informações sobre a investigação serão compartilhadas com o governo indiano", afirmou o NTSB em sua conta no X.

Por sua vez, a agência reguladora da aviação dos EUA (FAA) havia anunciado anteriormente que estava em contato com o NTSB a respeito da queda do Boeing 787-8 Dreamliner com 242 pessoas a bordo. A aeronave foi entregue à Air India no início de 2014.

"Quando ocorre um incidente no exterior, o governo local lidera a investigação. Caso seja necessária assistência, o NTSB é o representante oficial dos Estados Unidos e a FAA fornece suporte técnico", explicou a Administração Federal de Aviação (FAA) em comunicado.

A agência afirmou ainda estar "preparada para enviar imediatamente uma equipe em coordenação com o NTSB".

"Estamos profundamente tristes com o trágico acidente da Air Índia hoje em Ahmedabad. Nossos pensamentos estão com as famílias e entes queridos de todos os afetados", publicou Chris Rocheleau, administrador interino da FAA, no X.

O que já se sabe sobre a tragédia

O avião caiu em uma área residencial, logo após a decolagem do Aeroporto de Ahmedabad, no noroeste da Índia, com destino ao Aeroporto de Gatwick, em Londres. A aeronave emitiu um sinal de socorro quase imediatamente antes de cair "fora do perímetro do aeroporto", explicou a Diretoria Geral de Aviação Civil da Índia.

Vídeos postados nas redes sociais mostram o avião perdendo altitude rapidamente, aparentemente sem potência, logo após a decolagem, antes de cair em prédios e explodir.

GS Malik, chefe de polícia de Ahmedabad, afirmou que "como o avião caiu em uma área residencial, o número de vítimas também é maior", sem especificar quantas pessoas em solo podem ter morrido ou ficado feridas.

Segundo Malik, as equipes de resgate recuperaram até o momento 204 corpos e 41 pessoas feridas estão atualmente recebendo tratamento. Ele especificou que esse número inclui membros da tripulação e passageiros do avião, bem como vítimas no local do acidente. Uma pessoa que estava no voo sobreviveu e foi levada a um hospital local.

"Metade do avião caiu em uma residência onde moravam médicos e suas famílias", disse à AFP o médico Krishna, que atendia os feridos. "O nariz do avião e a roda dianteira pousaram em um refeitório" para estudantes, acrescentou.

De acordo com um jornalista da AFP em Ahmedabad, o avião caiu entre o hospital público da cidade e o bairro de Ghoda Camp.

Primeira queda de um Boeing Dreamliner

Havia 242 pessoas a bordo, incluindo a tripulação, segundo a Autoridade de Aviação Civil. Entre os passageiros estavam 169 indianos, 53 britânicos, sete portugueses e um canadense. Além desses 230 passageiros, doze eram tripulantes.

Esta é a primeira queda de um Boeing 787 Dreamliner, disse à AFP uma fonte próxima ao caso.

Esta aeronave de longo curso entrou em serviço em 2011 e tem capacidade para transportar entre 248 e 330 pessoas. Desde então, foi adotada por mais de 80 companhias aéreas em todo o mundo.

A fabricante americana Boeing disse estar pronta para ajudar a Air Índia e expressou seus sentimentos a "todos os afetados". "Estamos em contato com a Air Índia quanto ao voo 171 e prontos para apoiá-los. Nossos pensamentos estão com os passageiros, a tripulação, os socorristas e todos os afetados", disse o grupo.

(Com informações da AFP)