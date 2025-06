Turistas postaram vídeo no aeroporto antes de embarcarem em avião que caiu

Do UOL, em São Paulo, e colaboração para o UOL, em Belo Horizonte

O casal Fiongal Greenlaw e Jamie Meek postaram um vídeo de dentro do aeroporto no Instagram logo antes de embarcarem no voo Air India AI-171, que caiu hoje logo após decolar de Ahmedabad.

O que aconteceu

Fiongal, que está filmando, anuncia que ambos estão no aeroporto e começa dizendo "tchau, Índia". Ele questiona Jamie sobre qual o principal aprendizado que ele teve durante a jornada deles no país. Jamie também ironiza o fato de que eles vão pegar um voo de 10 horas para voltar à Inglaterra.

Mais cedo, Jamie publicou um story mostrando o hotel em que estavam hospedados Imagem: Reprodução/Instagram @jamiermeek

O vídeo foi postado na conta da The Wellness Foundry, uma empresa voltada para o bem-estar espiritual. Fiongal é o fundador e Jamie atua como diretor e chefe de eventos. Eles também compartilharam outros momentos da viagem pela rede social da The Wellness Foundry.

Fiongal Greenlaw e Jamie Meek estão na lista de passageiros do voo que foi divulgada pela imprensa indiana. O UOL tenta contato com a The Wellness Foundry para confirmar a informação.

Além do casal, outras 240 pessoas estavam no voo. Dentre os passageiros, 169 eram indianos, 53 britânicos, 1 canadense e 7 portugueses. Além deles, estavam no avião dez tripulantes e dois pilotos, segundo a agência de aviação indiana. Ainda não há informações sobre número exato de mortos e feridos.

O Boeing 787-8 Dreamline da Air India decolou de Ahmedabad às 13h38 (horário local, 5h08 em Brasília) de hoje. Ele caiu cinco minutos depois, às 13h43 (5h13 em Brasília), segundo um comunicado divulgado pelo jornal India Today.

12.jun.2025 - Fumaça é vista no horizonte após queda de avião na Índia Imagem: Reprodução de redes sociais

Aeronave caiu em área de prédios e atingiu uma pousada para médicos. O ponto da queda, segundo a BBC, fica perto do Hospital Civil de Ahmedabad. Uma imagem divulgada pela Força Central de Segurança Industrial da Índia mostra que a parte da cauda do avião ficou "presa" no edifício.

Ao menos cinco mortos estavam em solo, explicaram autoridades locais. Segundo a reitora da Universidade Médica B.J, Minakshi Parikh, mais de 50 estudantes almoçavam no momento em que o local foi atingido e cinco alunos que estavam no prédio morreram. "A maioria deles escapou, mas 10 ou 12 ficaram presos no fogo. A fumaça era muito densa", explicou a médica à imprensa local.

12.jun.2025 - A cauda de um Boeing 787 Dreamliner da Air India que caiu é vista presa em um prédio após o incidente em Ahmedabad, Índia Imagem: REUTERS/Amit Dave

41 pessoas estão feridas e internadas em hospitais. A informação é do chefe de polícia de Ahmedabad. Ele não detalhou se as vítimas estavam em solo, mas, segundo a Federação de Médicos da Índia, há dezenas de estudantes de medicina internados e dois deles estão na UTI.

Vítimas em solo precisaram pular de janela para se salvar, diz testemunha. À BBC, a mãe de um médico que estava na hospedaria atingida falou que o filho pulou do segundo andar para fugir do incêndio causado pela colisão. A política local Darshna Vaghela também disse que ajudou médicos a saírem das suas acomodações após o acidente. Ambulâncias foram enviadas para socorro de vítimas e ruas perto do aeroporto foram bloqueadas.

Pedido de ajuda foi feito antes do acidente. Segundo a BBC, um chamado de "mayday", que funciona como um código de emergência, foi emitido para a torre de controle do aeroporto pouco após a decolagem, mas nenhuma outra comunicação foi feita pela aeronave depois disso.

Sinal da aeronave foi perdido quando ela atingiu 625 pés (cerca de 190 metros de altura). Segundo a plataforma de monitoramento FlightRadar24, o avião passou menos de um minuto voando após a decolagem, segundo o registro da plataforma. O aeroporto foi fechado imediatamente após o acidente, mas voltou a funcionar no fim do dia.

A plataforma de monitoramento FlightRadar24 perdeu o sinal da aeronave quando ela atingiu 625 pés (cerca de 190 metros de altura), logo após a decolagem Imagem: Reprodução/FlightRadar24

Boeing lamentou o acidente. Após dizer que "coletava informações" sobre o assunto, a empresa afirmou que entrou em contato com a Air India e disse que estava "pronta para prestar apoio" à companhia. As ações da companhia caíram 8% após o acidente.

(Com AFP e Reuters)