Trump diz que pode elevar tarifas automotivas em breve para obter mais produção nos EUA

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alertou nesta quinta-feira que poderá elevar em breve suas tarifas automotivas, argumentando que isso poderia estimular as montadoras a acelerar os investimentos no país.

"Talvez eu aumente essa tarifa em um futuro não muito distante", disse Trump em um evento na Casa Branca. "Quanto mais alta for, maior será a probabilidade de eles construírem uma fábrica aqui."

As montadoras têm pressionado a Casa Branca para reduzir as tarifas de 25% que Trump impôs sobre sobre o setor de automóveis, com as empresas dos EUA criticando um acordo que reduz as taxas sobre as importações de carros britânicos, mas não sobre a produção do Canadá ou do México.

(Por Jeff Mason e David Shepardson)