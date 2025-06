Setor de acordos do Deutsche Bank está mais fraco do que o esperado, diz CEO

Por Tom Sims e Matthias Inverardi

FRANKFURT (Reuters) - O segmento de originação e consultoria do Deutsche Bank não está tão forte quanto o banco alemão esperava, já que as empresas estão adiando decisões devido às políticas tarifárias dos EUA, disse o presidente-executivo Christian Sewing nesta quinta-feira.

Sewing disse em uma conferência que a performance do setor de acordos será mais fraca no segundo trimestre do que os executivos haviam antecipado no início de 2025.

"Será mais fraco do que pensávamos inicialmente? Sim. Mas, para ser honesto, falamos de muitos negócios adiados, mas não cancelados", disse o CEO.

O número de acordos alcançados este ano diminuiu, uma vez que as tarifas impostas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, aos parceiros comerciais provocaram turbulência nos mercados e geraram preocupações com a desaceleração do crescimento econômico. Outros grandes bancos, incluindo o Bank of America, também alertaram sobre essa tendência.

Para o Deutsche, a receita de originação e consultoria registrou uma queda de 8% no primeiro trimestre após obter grandes ganhos nos últimos trimestres.

Sewing disse que a receita do negócio de renda fixa e câmbio, que é muito maior, crescerá no segundo trimestre em comparação com o ano anterior.

(Reportagem de Tom Sims)