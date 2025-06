São Paulo pode registrar a tarde mais fria do ano de 2025; veja a previsão

O frio continua ganhando força na cidade de São Paulo, com expectativa de novos recordes de menor temperatura mínima do ano na madrugada de sexta-feira, 13, e sábado, 14. Nesta quinta-feira, 12, de acordo com a Climatempo, também deve ser registrada a tarde mais fria de 2025.

Conforme a empresa de meteorologia, uma nova frente fria avançou pelo oceano e passou pela costa de São Paulo e do Rio de Janeiro nessa quarta-feira, 11, trazendo um pouco de chuva.

O grande diferencial desta frente fria é o reforço de ar polar que traz para o centro-sul do Brasil, reduzindo bastante os termômetros em diversas cidades brasileiras.

"A grande massa de ar frio que mantém as baixas temperaturas nesta semana no centro-sul do País vai se afastar do Brasil no próximo fim de semana. A maior diferença nas temperaturas será sentida a partir do domingo, 15", estima a Climatempo.

""Em São Paulo, a tarde desta quinta-feira poderá ser a mais fria do ano até agora. Mas também tem uma chance de recorde de menor temperatura do ano. Porém, a maior chance deste recorde é na sexta e no sábado, quando a Climatempo prevê temperatura mínima em torno dos 8°C na capital paulista", estima a empresa de meteorologia.

Ainda de acordo com a Climatempo, o recorde atual de menor temperatura em São Paulo deste ano é de 9,6°C, registrado em 30 de maio.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, a menor máxima média de 16,6°C foi registrada nesta semana.

Conforme o CGE, somente no fim de semana o sol retorna entre nuvens e favorece a gradativa elevação das temperaturas.

Já a chuva, que começa a perder força na cidade nesta quinta-feira, deve retornar a partir de domingo.