Riqueza das famílias dos EUA cai no 1º tri com ações atingidas por receios sobre tarifas

(Reuters) - A riqueza das famílias norte-americanas caiu no primeiro trimestre, mostraram dados do Federal Reserve nesta quinta-feira, arrastada por uma derrocada do mercado de ações que, desde então, reverteu seu curso.

O patrimônio líquido das famílias e grupos sem fins lucrativos caiu para US$169,3 trilhões em 31 de março, informou o Fed em seu relatório trimestral de contas financeiras dos EUA, ante US$170,9 trilhões no final do ano passado. Foi a primeira queda no patrimônio líquido das famílias desde o terceiro trimestre de 2023.

Uma baixa nos valores dos imóveis durante o primeiro trimestre contribuiu para a queda impulsionada pelas ações.

O índice S&P 1500 Composite, que abrange a grande maioria do mercado de ações dos EUA, perdeu cerca de US$2,5 trilhões em valor nos primeiros três meses de 2025, já que os investidores estavam preocupados que as tarifas do presidente Donald Trump pudessem elevar a inflação, levar a economia à recessão ou fazer as duas coisas simultaneamente.

A queda na riqueza pode durar pouco: o S&P 1500 acumula alta de cerca de US$1,2 trilhão no acumulado do ano e permanece essencialmente inalterado desde que Trump assumiu o cargo pela segunda vez, em 20 de janeiro.

(Reportagem de Ann Saphir)