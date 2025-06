Líderes mundiais lamentam queda de avião na Índia: 'De partir o coração'

Do UOL, em São Paulo

A notícia do avião que caiu com mais de 242 pessoas a bordo em Ahmeddabad, na Índia, repercutiu entre chefes de Estado do mundo, que lamentaram o acidente. Segundo a companhia aérea, 169 indianos, 53 britânicos, sete portugueses e um canadense estavam no avião.

O que aconteceu

Primeiro-ministro do Reino Unido e Rei Charles foram informados sobre o acidente. Keir Starmer disse que as cenas da queda do avião são "devastadoras" e que acompanha as informações sobre o acidente.

O monarca disse que ele e a esposa Camilla estão chocados com o que aconteceu. Em comunicado no perfil social da Família Real, ele desejou condolências às famílias dos envolvidos de tantas nações. Charles também parabenizou as equipes de resgate.

Narendra Modi lamentou o acidente. Em publicação nas redes sociais, o primeiro-ministro indiano afirmou que este é "um momento triste" e que está em contato com as autoridades para ajudar os afetados. ''É de partir o coração, indescritível'', falou.

Secretário português disse que as ''informações ainda são escassas''. O secretário de Estado das Comunidades, Emídio Sousa, disse ao jornal Público que os mortos tinham dupla nacionalidade (portuguesa e indiana) e que o governo "tenta obter" mais informações.

"Profunda consternação", diz primeiro-ministro português. Luís Montenegro afirmou que tomou conhecimento do acidente e expressou "pesar e profunda solidariedade para com os familiares das vítimas".

Primeiro-ministro canadense, Mark Carney, falou estar ''devastado''. Ele também afirmou que as autoridades de transporte do Canadá estão em contato com a Índia e e que tem recebido atualizações regulares sobre o desenrolar da tragédia.

"Compartilhamos da sua dor", diz Ursula von der Leyen. A presidente da União Europeia se dirigiu a Narendra Modi em publicação nas redes sociais e afirmou que a Europa "é solidária à Índia neste momento de tristeza".

Acidente foi logo após a decolagem

O Boeing 787-8 da Air India estava a caminho do aeroporto de Gatwick, em Londres. Havia 242 passageiros e tripulantes a bordo, segundo a companhia aérea. Não há indícios de sobreviventes, informou a polícia local.



A aeronave estava com 169 indianos, 53 britânicos, um canadense e sete portugueses, esclareceu a Air India, além de dez tripulantes e dois pilotos, cujas nacionalidades não foram informadas. Após o anúncio sobre o acidente, a companhia aérea atualizou sua foto para uma imagem preta nas redes, sinalizando luto. Onze dos passageiros são crianças, segundo o ministro da Aviação Civil Murlidhar Mohol.

O acidente aconteceu durante a decolagem do avião. Imagens circulando nas redes sociais mostraram destroços em chamas e uma densa fumaça preta subindo aos céus próximo ao aeroporto. Segundo os registros, a aeronave iniciou a decolagem às 13h38 (4h08 no horário de Brasília) e caiu cinco minutos depois.

Aeronave caiu em área de prédios e atingiu uma pousada para médicos. O ponto da queda, segundo a BBC, fica perto do Hospital Civil de Ahmedabad. Uma imagem divulgada pela Força Central de Segurança Industrial da Índia mostra que a parte da cauda do avião ficou "presa" no edifício.

Ao menos cinco mortos estavam em solo, explicaram autoridades locais. Segundo a reitora da Universidade Médica B.J, mais de 50 estudantes almoçavam no momento em que o local foi atingido e cinco alunos que estavam no prédio morreram. "A maioria deles escapou, mas 10 ou 12 ficaram presos no fogo. A fumaça era muito densa", explicou a médica à imprensa local.

Pessoas fazem buscas em destroços de aeronave da Boeing que caiu na Índia Imagem: Sam PANTHAKY / AFP

Ambulâncias foram enviadas para socorro de vítimas e ruas perto do aeroporto foram bloqueadas. À BBC, a mãe de um médico que estava na hospedaria atingida falou que o filho pulou do segundo andar para se salvar. A política local Darshna Vaghela também disse que ajudou médicos a saírem das suas acomodações após o acidente.

Pedido de ajuda foi feito antes do acidente. Segundo a BBC, um chamado de "mayday", que funciona como um código de emergência, foi emitido para a torre de controle do aeroporto pouco após a decolagem, mas nenhuma outra comunicação foi feita pela aeronave depois disso.

A plataforma de monitoramento FlightRadar24 perdeu o sinal da aeronave quando ela atingiu 625 pés (cerca de 190 metros de altura). O avião passou menos de um minuto voando após a decolagem, segundo o registro da plataforma. O aeroporto foi fechado imediatamente após o acidente, mas voltou a funcionar no fim do dia.

Boeing disse que tomou conhecimento do acidente. Em sua primeira mensagem oficial após a queda do avião, a companhia afirmou que está "coletando informações" sobre o assunto. As ações da companhia caíram 8% após o acidente.