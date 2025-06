Relatos de problemas no Google Cloud diminuem após falhas afetarem serviços mais cedo

Os registros de problemas associados ao Google Cloud diminuíram, após serviços online populares em todo o mundo serem interrompidos mais cedo nesta quinta-feira, 12, devido a falhas recorrentes no serviço em nuvem do Google.

Dezenas de milhares de usuários do Spotify, Discord e outras plataformas começaram a notar problemas com seus serviços no início da tarde, de acordo com o Downdetector, que rastreia interrupções.

Às 19h27 (horário de Brasília), o Downdetector identificava 25 notificações de problemas no Google Cloud, após um pico de 2.744 notificações perto das 15h30.

Os relatos de interrupções no serviço de streaming de música Spotify, em particular, atingiram o pico por volta das 15h46.

A página de status do Google Cloud informou que um incidente com seus sistemas afetou clientes nos EUA e no exterior. A empresa também divulgou que os serviços estavam começando a se recuperar depois que seus engenheiros identificaram e começaram a mitigar o problema.

"Identificamos a causa raiz e aplicamos as medidas de mitigação adequadas", afirmou o Google Cloud. A empresa acrescentou que não há previsão de quando o problema será totalmente resolvido.